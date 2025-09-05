La duchesse est décédée au palais de Kensington jeudi soir, entourée de sa famille, a indiqué le palais de Buckingham. getty/watson

Qui était la duchesse de Kent, la doyenne des Windsor décédée ce jeudi?

La doyenne de la famille royale britannique s'est éteinte ce jeudi, à l'âge de 92 ans. Qui était Katharine Worsley, cette duchesse farouchement discrète qui s'était retirée de ses fonctions pour devenir enseignante?

C'est une figure aussi discrète qu'appréciée que vient de perdre la famille royale britannique, ce jeudi: la duchesse de Kent, le membre vivant le plus âgé de la Firme après le décès de la reine Elizabeth II, en septembre 2022 à l'âge de 96 ans.

«C'est avec une profonde tristesse que le palais de Buckingham annonce le décès de Son Altesse Royale la duchesse de Kent» Le palais de Buckingham, dans un communiqué,

ce vendredi

«Son Altesse Royale est décédée paisiblement hier soir au Palais de Kensington, entourée de sa famille», poursuit le communiqué du palais.

Katharine Worsley et Lady Diana, en 1981. Image: Hulton Archive

«Le roi et la reine ainsi que tous les membres de la famille royale se joignent au duc de Kent, à ses enfants et petits-enfants pour pleurer leur perte et se souvenir avec émotion du dévouement de toute une vie de la duchesse à toutes les organisations auxquelles elle était associée, de sa passion pour la musique et de son empathie pour les jeunes.»

C'est peu dire que la duchesse, née sous le nom de Katharine Worsley en 1933, s'est consacrée aux autres toute sa vie. Elle était appréciée pour son approche empathique du devoir royal, au point d'hériter du joli surnom de «Caring Kate». Un titre qu'elle a porté avec fierté, en défendant le bien-être des enfants jusque dans les dernières années de sa vie.



Le duc et la duchesse de Kent, lors de leur mariage. Image: X08008

Aristocrate de naissance - sa famille possédait des hectares de terres dans le Yorkshire, en Angleterre, la duchesse a officiellement rejoint les rangs de la famille royale en 1961, après avoir épousé le duc de Kent, petit-fils du roi George V, au cours d'un mariage en grande pompe - ce qui en fait la cousine d'Elizabeth II.

Une seconde carrière

En 2002, la duchesse prend tout le monde de court en renonçant à son titre d'Altesse royale pour embrasser une nouvelle vie et carrière, loin des projecteurs: dans un changement de carrière surprenant, la virtuose est devenu professeur de musique dans une école polyvalente de Hull, où elle officiera pendant 13 ans.

Le futur roi, Charles, et Katharine Worsley lors d'une première à Londres, en 1994. Image: Sygma

Selon la duchesse, lorsqu'elle a annoncé à Elizabeth II sa volonté de devenir enseignante, celle aurait simplement répondu: «Oui, vas-y, fais-le.»

«Alors, je l'ai fait» La duchesse de Kent, au Telegraph

Elle est dès lors connue sous le nom de «Mrs Kent» par les élèves et ses collègues. Un surnom qu'elle appréciait particulièrement, comme elle l'a confié dans la presse: «Seul le directeur savait qui j'étais. Les parents et les élèves non plus. Personne ne s'en est jamais rendu compte. Il n'y a eu aucune publicité à ce sujet ; ça a tout simplement bien marché.»

Connue pour son mécénat auprès d'organismes et d'organisations caritatives axées sur la musique, elle s'est également fait remarquée pour son ouverture sur sa santé physique et mentale - à une époque où c'était encore tabou.

Elle a notamment défrayé la chronique en serrant la joueuse Jana Novotna dans ses bras après sa défaite à Wimbledon en 1993. Image: Bongarts

En 1975, la duchesse a été contrainte de recourir à une interruption médicale de grossesse après avoir contracté la rubéole alors qu'elle était enceinte. Deux ans plus tard, elle a donné naissance à un fils mort-né, Patrick. Suite à cette fausse couche, elle passe sept semaines à être soignée pour «tension nerveuse» à l'hôpital King Edward VII de Londres.

«Ça a eu un effet dévastateur sur moi. Je n'imaginais pas à quel point une telle chose pouvait être dévastatrice pour une femme. Ça m'a rendue extrêmement compréhensive envers celles qui accouchent d'un enfant mort-né» La duchesse de Kent dans une

interview au Daily Telegraph, en 1997

Revenant sur ses sept semaines d'hospitalisation, elle a aussi précisé: «Je n'ai absolument pas honte de cette période. Ce n'était pas une bonne période, mais une fois sortie et revenue à la réalité, j'ai vite compris que, aussi horrible que cela puisse être, cela arrive à beaucoup de gens.»

Le duc et la duchesse donneront finalement naissance à trois enfants: George, Helen et Nicholas. Lady Katherine laisse derrière elle son mari, âgé de 89 ans, ainsi que 17 petits-enfants.