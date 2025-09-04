pluie modérée15°
Galaxus (Migros) met fin à son service de livraison le jour-même

Conveyors transport the packed orders ready for dispatch to the roll containers for parcels of the Swiss Post, pictured at the central warehouse and logistics center of Digitec Galaxus in Wohlen in th ...
À partir de fin septembre, Digitec-Galaxus ne proposera plus de livraisons le jour même.Image: KEYSTONE

Digitec Galaxus met fin à ce service de livraison très apprécié

Digitec Galaxus abandonnera fin septembre son service de livraison le jour même, faute de solution après la fermeture de «notime», filiale de La Poste.
04.09.2025, 18:3904.09.2025, 18:39
C'est la fin d'une ère pour les amateurs de la boutique en ligne Digitec Galaxus: la société a annoncé mettre fin à son service de «livraison express» à la fin septembre.

Migros, Coop et Nestlé ont dû se plier à cette révolution culinaire

Aujourd'hui, il est en effet possible de passer commande sur le site web de Digitec jusqu'à 13 heures et de bénéficier de la livraison le jour même. Cette offre ne sera plus valable à partir du 27 septembre. En attendant, rien ne change pour les clients de Digitec Galaxus.

Selon Digitec Galaxus, la raison en est la fermeture de «notime», filiale de La Poste - laquelle précise que la demande pour les livraisons le jour même serait trop faible et peu lucrative. Il n'existe pour l'instant aucune solution de remplacement. La firme stipule toutefois qu'il examinera toutes les possibilités avec le géant jaune. (nib)

(traduit et adapté de l'allemand par mbr)

L’article