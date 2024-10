Kim Jong-un envoie désormais aussi des soldats en Russie pour soutenir Vladimir Poutine dans sa guerre contre l'Ukraine. Image: keystone

Kim Jong-un prend un gros risque en prêtant ses soldats à Poutine

Le chef du Kremlin reçoit l'aide du dictateur Kim Jong-un. Fyodor Tertitskiy, expert à l'université de Séoul, explique comment les soldats envoyés par la Corée du Nord peuvent être utiles à Poutine. Il pointe aussi le risque de mutinerie.

En plus des munitions, le dictateur nord-coréen Kim Jong-un envoie également des soldats pour aider Vladimir Poutine. C'est ce qu'affirment d'éminents experts américains ainsi que le président ukrainien Volodymyr Zelensky en personne.

C'est la première fois que l'armée nord-coréenne mène une intervention à part entière, explique Fyodor Tertitskiy, un chercheur de l'université Kookmin à Séoul, à CH Media (dont watson fait partie).

La plupart des officiers envoyés par Kim Jong-un en Russie ont pour mission de former l'armée russe au maniement des armes nord-coréennes. Cela inclut probablement l'utilisation de missiles balistiques nord-coréens de type KN-23, d'une portée de 450 kilomètres.

«L'armée nord-coréenne, à part quelques exceptions minimes, n'a aucune expérience du combat» Fyodor Tertitskiy, expert de l'histoire et de l'armée nord-coréennes à l'université Kookmin (Séoul)

Vladimir Poutine se promène avec Kim Jong-un. Image: keystone

Même si les soldats nord-coréens sont en service durant sept à huit ans en moyenne, cela ne signifie pas qu'ils sont aguerris à la guerre, souligne Fyodor Tertitskiy, expert de l'histoire et de l'armée nord-coréennes à l'université Kookmin. Dans leur pays, ils ont parfois des tâches très différentes, comme l'explique l'expert sud-coréen. Ils s'engagent dans la propagande politique pour l'idéologie du leader et aident activement à l'agriculture et à la construction d'infrastructures telles que des barrages.

Selon l'Institut international d'analyse stratégique, les forces armées de la Corée du Nord étaient en 2018 les quatrièmes plus importantes au monde, avec environ 1,2 million de personnes servant en service.

Stockage souterrain et fortifications

Mais comment les soldats nord-coréens peuvent-ils être utiles à Poutine? Malgré son manque d'expérience au combat, l'armée nord-coréenne est connue pour son industrie militaire souterraine, selon l'expert. De nombreuses usines militaires nord-coréennes sont souterraines, ce qui les rend invisibles, même pour les satellites.

«Les Nord-Coréens aiment creuser des tunnels, un exemple connu étant les galeries souterraines qu'ils ont creusées pour lancer une attaque-surprise contre le Sud» Fyodor Tertitskiy, expert de l'histoire et de l'armée nord-coréennes à l'université Kookmin (Séoul)

Bien entendu, ils ne peuvent pas creuser de tunnel vers Kiev dans les conditions actuelles, «mais ils peuvent aider l'armée russe à construire des installations de défense, des entrepôts souterrains et des fortifications».

Certains soldats envoyés par Kim Jong-un ont déjà trouvé la mort. Selon des sources citées par le Kyiv Post, 20 militaires, dont 6 officiers nord-coréens, ont été tués lors d'une attaque de missiles ukrainiens le 3 octobre près de Donetsk.

«Pour Kim Jong-un, le problème n'est toutefois pas les soldats qui meurent, mais ceux qui survivent» Fyodor Tertitskiy, expert de l'histoire et de l'armée nord-coréennes à l'université Kookmin (Séoul)

En effet, ils pourraient être capturés et révéler des informations. «Ou même acquérir l'expérience du combat qui leur manquait et revenir pour organiser une mutinerie», poursuit l'expert.

Les dernières tentatives de mutinerie armée en Corée du Nord ont eu lieu en 1992 et 1996. Dans le premier cas, les gens sont rentrés de Russie après avoir vu les résultats de la perestroïka de Mikhaïl Gorbatchev. Dans le second cas, l'économie nord-coréenne s'est effondrée, mais les deux révoltes ont été réprimées.

