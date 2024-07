Voici comment les VIP russes se «battent» en Ukraine

Leurs vies ne sont pas en danger et ils ont tout le temps pour prendre de belles photos. Les fonctionnaires russes et leurs enfants combattent dans des conditions bien plus agréables.



Ivan Ruslyannikov / ch media

Alors que le ministère russe de la Défense envoie des milliers de soldats et d'anciens prisonniers en guise de chair à canon sur le front, les fonctionnaires russes et leurs enfants combattent dans des conditions plus clémentes. Des unités VIP ont été spécialement créées pour eux.

Sur le front avec des perches à selfie

Prenez par exemple Oleg Kolesnikov, membre du parti de Poutine, «Russie Unie». Sur son canal Telegram, il déclare que les forces ukrainiennes ont tenté de le tuer avec des missiles à moyenne portée au front, mais il a survécu.

«L'attaque a eu lieu l'après-midi. A ce moment-là, nous étions en route pour le travail»

Oleg Kolesnikov sert dans l'unité d'élite VIP «Bars Cascade», une unité spéciale composée principalement de fonctionnaires et de leurs enfants. Il pose régulièrement en uniforme militaire, poste des selfies sur les réseaux sociaux supposément pris au front, et a même envoyé sa femme au front.

En réalité, «Bars Cascade» est loin du front et sert principalement de tremplin professionnel pour les députés et les fonctionnaires. Chargés de prendre quelques photos en uniforme militaire, ils reçoivent ensuite des récompenses ou des promotions de Vladimir Poutine.

La biographie de Sergei Sokol, membre du Parlement russe, est l'un des meilleurs exemples de ce type de promotion de carrière. En 2023, il s'est porté volontaire pour l'effort de guerre, a servi environ six mois dans l'unité «Bars Cascade», a ensuite été nommé Chevalier de l'Ordre du Courage, avant de candidater pour le poste de gouverneur de la République de Khakassie. S'il n'a pas remporté ce haut poste convoité, il est maintenant président du Parlement de cette république.

Pour une carrière politique en temps de guerre

Igor Salikov, ancien instructeur du groupe Wagner, a expliqué dans une interview avec CH Media que la participation à la guerre sert souvent à faire avancer sa propre carrière:

«Pendant la guerre en Afghanistan, les fils de généraux sont venus au front et ont été promus plus tard. Mais eux ont réellement participé aux combats et sont même morts.»

Aujourd'hui, le Kremlin utilise divers athlètes et députés pour soigner ses relations publiques, leur fournissant même des gardes du corps afin qu'ils puissent prendre de belles photos en uniforme militaire, explique Salikov. Et il ajoute:

«Personne ne les utilise comme chair à canon; ça, c'est ce que font les prisonniers»

Une autre formation VIP bien connue en Russie est composée de fans de football et s'appelle «Española». Selon Istories.media, l'Española est financée par Viktor Shendrik, chef du service de sécurité des chemins de fer russes, qui a travaillé auparavant pour l'agence de renseignement FSB et a fait des affaires avec les amis de Poutine Arkady et Boris Rotenberg.

Les recrues de l'Española se voient promettre un contrat de six mois. Pendant la formation, ils reçoivent environ 1000 francs suisses, et dans la zone de combat, 2000 supplémentaires. L'atmosphère dans ces troupes n'est pas aussi stricte que dans les unités régulières des forces armées russes. Récemment par exemple, les combattants ont reçu la visite de rappeurs pour un concert.

Mort ivre au volant

Les combattants de l'Española ont principalement pour tâche de propager et de diffuser l'idéologie nationaliste. «Je suis un nationaliste russe et je n'en ai pas honte», écrit Vyacheslav Subbotin, âgé de 36 ans, connu sous le nom de Vyhodnoy sur Telegram. Il ajoute:

«Mon objectif principal dans cette guerre est de combattre la russophobie qui prospère en Occident et en Ukraine avec l'aide de l'Occident»

Son dos, ses bras et son cou sont presque entièrement couverts de tatouages. Un symbole rappelant une croix gammée arrondie orne son bras gauche, et une toile d'araignée, populaire parmi les skinheads et les nationalistes, est visible sur son épaule gauche.

En mars, il a été rapporté que Subbotin était décédé. Ses collègues disent qu'il est «mort avec une arme à la main». Une autre version indique qu'il a eu un accident de voiture en état d'ébriété.