Des potes ingérables qui gèrent le monde: voilà de quoi inspirer Internet. Screenshot: x.com

La bromance entre Trump et Musk fait marrer la Toile

On a fouillé X pour vous dénicher une sélection subjective de mèmes et de caricatures hilarants sur le nouveau couple de rêve qui va bientôt investir la Maison-Blanche.

Musk aurait bien assez à faire en tant que propriétaire de X et patron de groupes technologiques comme Tesla et SpaceX. Mais Trump l'a pris dans ses filets d'amour, pour son plus grand bonheur (visiblement).

Selon les rapports, le milliardaire de la technologie n'a pas seulement passé la nuit de l'élection, mais «presque tous les jours» à proximité du turbulent ex/futur président. Son nouveau lieu de vie est la propriété de Trump et le nouveau centre de pouvoir de Mar-a-Lago en Floride. Une bromance au sommet qui risque de faire des étincelles dans les semaines à venir.

Les nouveaux amoureux sont désormais collés l'un à l'autre, déjeunant ensemble sur la terrasse et jouant au golf. Et le «First Buddy» participe également aux conversations téléphoniques du président élu des Etats-Unis avec les chefs de gouvernement du monde entier.

watson a cherché à savoir ce qui caractérisait cette relation inhabituelle.

Quand ton nouveau meilleur ami remplace ta femme sur la photo de famille... Cette photo du clan Trump a été prise après l'élection. La grande absente: Melania. Screenshot: x.com

Elon a gagné en promotion le «statut d'oncle». Elon avec son fils et la petite-fille de Trump, Kai. Screenshot: x.com

Trump a ouvert une boîte de Pandore qui ne pourra jamais être refermée... Screenshot: x.com

Où cela va-t-il encore nous mener? 😝 L'IA, toujours l'IA... Screenshot: x.com

Où cela nous mène-t-il vraiment?

Des «chèques» au lieu des «checks» (réd: en français, «contrôles»). Screenshot: x.com

«Trump présente son nouveau cabinet» meme: Reddit

Dans la même vibe: meme: Reddit

Le cercle vertueux: «Trump est le client de Musk. Musk est le client de Poutine. Poutine est le client de Xi». Screenshot: bsky.app

Trump se fie-t-il trop à Elon musk? Il veut renommer les Etats-Unis en «X».

Screenshot: x.com

Continue comme ça, Elon! «Regarde-moi, je suis le président à présent.» Screenshot: x.com

Bonus

Avez-vous besoin d'une nouvelle police de caractères? Vous pouvez les télécharger ici Screenshot: timesnewdumbass.co

(dsc)