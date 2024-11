Cette ville du Nebraska est envahie d'étranges points bleus: les images

A quelques jours de l'élection présidentielle, c'est donc une marée de points bleus qui a éructé sur les pelouses bien tondues, entre les décorations d'Halloween et les panneaux électoraux. Petit florilège.

Depuis désormais trois élections présidentielles, la ville d'Omaha, la plus peuplée de l'Etat du Nebraska, se transforme parfois en point bleu (le «blue dot») dans un océan de rouge, avec le pouvoir d'élire le candidat démocrate à elle toute seule.

Au milieu de l'Etat rouge vif et profondément républicain du Nebraska, le district d'Omaha résiste encore et toujours. Son signe de ralliement? Un rond bleu sur fond blanc, qui s'est propagé sur toutes les pelouses du coin, dans le reste des Etats-Unis et… jusqu’en Allemagne. La preuve en photos.

Migros revient à une vieille stratégie à cause d'Aldi et Lidl

Paris attaquée? La guerre en Ukraine prend un nouveau tournant

Des vidéos manipulées, comme Vladimir Poutine annonçant la restitution de la Crimée, ont été massivement vues. Cette guerre de l'info évolue désormais.

Vladimir Poutine annonçant le retour de la Crimée à l’Ukraine et sa propre démission, ou Volodymyr Zelensky déclarant la reddition intégrale de son pays : ces vidéos totalement fabriquées, et d’autres du même type, ont été visionnées pour certaines des millions de fois sur les réseaux sociaux. Si la Russie a, dans ce domaine comme sur le terrain militaire, lancé les hostilités dès 2014, l’Ukraine a désormais appris à employer ces méthodes – et d’autres outils de la guerre informationelle –, dont l’objectif est toujours de semer la confusion au sein de l’opinion publique du pays ennemi.