Meghan et Harry ont enfin donné leur réponse pour le couronnement

Après des mois de spéculations fiévreuses et un retard de plusieurs jours sur le délai, les Sussex ont finalement rendu leur verdict.

La nouvelle est tombée du palais Buckingham Palace dans l'après-midi. C'est officiel: le prince Harry prendra part au couronnement de son père Charles III. Mais il viendra seul.

«Le palais de Buckingham est heureux de confirmer que le duc de Sussex assistera au service de couronnement à l'abbaye de Westminster le 6 mai.»

Son épouse Meghan Markle, pour sa part, a choisi de rester à leur domicile de Montecito, en Californie, en compagnie de leurs deux enfants - Archie, trois ans, et Lilibet, bientôt deux. L'excuse de la duchesse est toute trouvée: leur fils aîné fêtera justement son quatrième anniversaire le 6 mai, jour même de la cérémonie.

Presque dix jours de retard

Fidèle à leur habitude de faire transpirer les responsables royaux, la réponse des turbulents Sussex tombe avec plus d'une semaine de retard sur la date butoir du 3 avril.

Le Daily Mail allègue déjà que l'incertitude autour de leur décision a fait perdre un temps précieux dans les préparatifs du couronnement, empêchant les responsables royaux de signer des arrangements pour les plans de sièges, le transport et la sécurité des convives.

La présence du couple exilé fait l'objet d'intenses discussions depuis des mois par les amateurs de royals.

Plusieurs sources ont affirmé qu'Harry réclamait des excuses privées du roi et du prince William pour le traitement enduré par sa femme quand ils faisaient encore partie du clan des Windsor. Autant dire qu'après la publication de ses mémoires brûlantes de 500 pages, Spare, et une série en six épisodes sur Netflix, la famille royale semblait peu encline à lui accorder quoi que ce soit.

Un petit coucou et puis s'en va

Selon Omid Scobie, contact de confiance des Sussex, on peut déjà s'attendre à ce que le voyage d'Harry dans son pays natal soit «assez rapide»: «Il n'assistera qu'à la cérémonie de couronnement à l'abbaye de Westminster», affirme l'ami sur Twitter.

Sans oublier que Harry ne peut espérer qu'une place ténue dans l'abbaye de Westminster. Sauf bouleversement majeur, il ne sera pas non plus autorisé à se tenir sur le balcon aux côtés de sa famille pour le salut royal, n'étant plus un membre actif de la royauté.