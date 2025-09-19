Eudérame est la créatrice de cette nouvelle religion qui agite les réseaux sociaux dr

Elle lance sa propre religion en France et ça interroge

Il y a un mois, une jeune femme française a lancé sur TikTok une religion réservée aux femmes lesbiennes. Entre militantisme féministe et spiritualité du féminin sacré, «Femmes d’Iduna» attire des milliers d’abonnées et suscite de nombreux débats en ligne.

Depuis quelques semaines, un phénomène inédit secoue les réseaux sociaux: une jeune femme française, nommée Eudérame, a créé une nouvelle religion baptisée Femmes d’Iduna, exclusivement accessible aux femmes lesbiennes non trans. Sur TikTok, son compte aux 30 000 abonnés suscite un vif intérêt et de nombreux échanges, oscillant entre curiosité et controverse.

Ce mouvement dispose même d’un site internet, où l’on peut consulter son manifeste, découvrir l’histoire de sa création et apprendre comment rejoindre le groupe en suivant un parcours de conversion.



Un mouvement féministe avant tout

Selon Irene Becci, professeure en émergences religieuses et nouvelles spiritualités à l'Unil, la religion Femmes d’Iduna se positionnerait comme une réponse à une société dominée par le patriarcat. Pour l’experte, cette nouvelle forme de spiritualité féministe s'inspirerait de la littérature féministe et du séparatisme lesbien, en cherchant à redécouvrir le féminin sacré par la mythologie nordique (Iduna étant à l’origine une déesse scandinave).

«Ce n’est pas la première fois qu’une spiritualité s’adresse à des groupes particuliers, souvent liés aux sexualités ou à des identités marquées par la discrimination. On trouve déjà, dans certaines traditions, des sanctuaires uniquement tenus par des femmes, où la relation à la nature est centrale». Irene Becci, professeure en émergences religieuses et nouvelles spiritualités à l'Unil, à watson.

La fondatrice de cette religion, Eudérame, semble avoir élaboré une doctrine déjà bien structurée en à peine un mois: dans ses vidéos, elle précise le type de tapis à utiliser pour la prière, expose les règles à suivre et retrace minutieusement l’histoire de sa foi.



Contactée par watson, Manéli Farahmand, directrice du Centre intercantonal d’information sur les croyances (CIC), explique que le mouvement des Femmes d’Iduna semble s’inscrire dans l’héritage des spiritualités néopaïennes et dans la logique des nouveaux mouvements religieux.

«Ce mouvement prend la forme d’un groupe structuré autour d’une figure prophétique, Eudérame, messagère autoproclamée» Manéli Farahmand

Le mouvement n’étant ouvert qu’aux personnes nées femmes, Manéli Farahmand souligne un point:

«Dans le cas d’Iduna, on se situe dans une logique trans-excluante puisqu’elle nie la possibilité qu’une personne puisse s’identifier comme femme sans être née femme. Il s’agit là de l’argument principal du mouvement TERF (Trans-exclusionary radical feminist), selon lequel les femmes trans ne sont pas perçues comme des «vraies femmes», mais comme des hommes hétérosexuels qui reproduisent des logiques de domination et des violences patriarcales.»

Ce refus d'admettre les femmes trans au sein du groupe illustrerait des tensions plus larges entre certains courants féministes et les mouvements LGBTIQ modernes, selon la spécialiste.

Potentielles dérives?

Le mouvement représente-t-il un risque de dérive sectaire? Pour Irene Becci, pas nécessairement:

«Même lorsqu’un groupe est exclusif ou organisé en réunions régulières, cela ne suffit pas à en faire une secte»

La professeure explique que le véritable danger survient quand un groupe enlève à quelqu’un sa liberté, ou quand la personne est poussée à faire des choses illégales liées à l’argent, à la santé ou à la sexualité. Or, pour l’instant, selon l'experte, le groupe Femmes d’Iduna est trop récent pour qu’on puisse observer de tels agissements.

