L'état du pape est en légère amélioration

L'état clinique du pape François «s'améliore légèrement», a annoncé jeudi soir le Vatican au septième jour de l'hospitalisation du pontife de 88 ans, qui souffre d'une pneumonie.

Dans la journée de jeudi déjà, des cardinaux s'étaient montrés encourageants sur l'état de santé du pape argentin de 88 ans, assurant que ce dernier était «sur la bonne voie». Le Vatican a annoncé dans un bulletin de santé en début de soirée:

«L'état clinique du Saint-Père s'améliore légèrement. Il est apyrétique (sans fièvre, réd.) et ses paramètres hémodynamiques restent stables. Ce matin, il a reçu l'Eucharistie et s'est ensuite consacré à ses activités professionnelles.»

Selon une source vaticane, ces dernières comprennent des contacts avec ses plus proches collaborateurs, la lecture et la signature de documents et des appels téléphoniques.

Le cardinal italien Matteo Zuppi, président de la conférence épiscopale italienne (CEI), a assuré:

«Nous sommes tous inquiets pour le pape, mais le fait qu'il ait pris son petit déjeuner, lu les journaux et reçu des gens signifie que nous sommes sur la bonne voie vers une guérison complète.»

Le pape va «beaucoup mieux»

François a été admis à l'hôpital Gemelli de Rome vendredi dernier pour une bronchite, mais le Saint-Siège a révélé mardi qu'il avait développé une pneumonie dans ses deux poumons, une infection du tissu pulmonaire potentiellement mortelle.

«Bien sûr, il y a de l'inquiétude, c'est normal, c'est comme quelqu'un de la famille», a pour sa part déclaré le cardinal français Jean-Marc Aveline en marge d'une conférence de presse à Rome. Mais le pape – qui n'a officiellement reçu aucun cardinal à l'hôpital – est «un combattant dans tous les domaines» et «quelqu'un qui prie beaucoup», a ajouté l'archevêque de Marseille.

Cette hospitalisation, la quatrième depuis 2021, suscite de vives inquiétudes alors que le pape a déjà été affaibli par une série de problèmes ces dernières années, allant d'opérations du côlon et de l'abdomen à des difficultés à marcher.

Le cardinal espagnol Juan José Omella assure que le pape va «beaucoup mieux». «L'important est de savoir comment il réagit aux médicaments. Mais je pense qu'il y a de l'espoir», a-t-il affirmé aux journalistes. Le Vatican n'a toutefois pas précisé si François, qui n'est plus apparu en public depuis le 14 février, pourrait présider dimanche la prière hebdomadaire de l'Angélus.

Pèlerinage des fidèles

L'hospitalisation du pape a relancé les spéculations autour de sa capacité à assurer sa charge, alors que le droit canonique ne prévoit rien en cas de problème grave qui altèrerait sa lucidité.

Jeudi, sur une place Saint-Pierre ensoleillée, les groupes de fidèles poursuivaient leur pèlerinage à l'occasion du Jubilé 2025, «Année sainte» de l'Eglise catholique qui a lieu tous les 25 ans. (ag/ats)