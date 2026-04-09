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Londres a repéré 3 sous-marins russes espions près de câbles

Des sous-marins russes traqués pendant un mois par le Royaume-Uni.
Le ministre britannique de la Défense John Healey a annoncé que des sous-marins russes avaient été suivis pendant un mois près de câbles stratégiques.Image: watson

Des sous-marins russes traqués pendant un mois par le Royaume-Uni

Le Royaume-Uni affirme avoir suivi pendant un mois des sous-marins russes près de câbles stratégiques, dans un contexte de tensions croissantes avec Moscou.
09.04.2026, 14:5909.04.2026, 14:59

Les forces armées britanniques ont repéré et suivi pendant un mois trois sous-marins russes qui espionnaient des câbles dans l'Atlantique Nord, une opération désormais terminée, a déclaré jeudi le ministre de la Défense britannique John Healey.

Ces dernières semaines, «alors que l'attention de beaucoup était tournée vers le Moyen-Orient, le Royaume-Uni, en collaboration avec la Norvège et d'autres alliés, a réagi à l'intensification des activités russes dans l'Atlantique Nord», a dit John Healey lors d'une conférence de presse.

De quoi parle-t-on?

Un sous-marin d'attaque et deux sous-marins espions russes ont été repérés près de câbles, a-t-il indiqué. Cette opération s'est déroulée «dans les eaux britanniques et aux alentours».

En réponse, «j'ai déployé nos forces armées pour suivre et dissuader toute activité malveillante» de la part des sous-marins, a déclaré le ministre de la Défense. «Un navire de guerre de la Royal Navy et un avion de la Royal Air Force, en collaboration avec des alliés, ont veillé à ce que les sous-marins russes soient surveillés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7», a-t-il poursuivi:

«Nos forces armées leur ont clairement fait comprendre qu'ils étaient surveillés et que leur tentative d'opération secrète avait été déjouée»

Les sous-marins russes ont finalement quitté la zone. «Nous n'avons aucune preuve qu'il y ait eu des dégâts», a précisé le ministre. Il a lancé un avertissement à la Russie:

«Nous surveillons vos activités près de nos câbles, et sachez que toute tentative de les endommager ne sera pas tolérée et aura de graves conséquences»

Cette conférence de presse s'est tenue alors que le Telegraph a affirmé jeudi qu'une frégate russe avait escorté deux pétroliers sous sanctions dans les eaux britanniques, dans la Manche.

Downing Street a pourtant annoncé fin mars que l'armée britannique pouvait désormais arraisonner et saisir des navires sous sanctions appartenant à la «flotte fantôme» russe s'ils pénétraient dans les eaux territoriales du Royaume-Uni.

«Nous disposons des moyens militaires nécessaires et nous sommes prêts à agir (...) pour intercepter les navires de la flotte fantôme», a déclaré John Healey, interrogé sur l'article du Telegraph. Les mesures prises «ont déjà poussé la Russie à modifier la route de ses navires fantômes ou à les escorter avec ses propres navires de guerre», a-t-il également affirmé. (jah/afp)

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