Des sous-marins russes traqués pendant un mois par le Royaume-Uni
Les forces armées britanniques ont repéré et suivi pendant un mois trois sous-marins russes qui espionnaient des câbles dans l'Atlantique Nord, une opération désormais terminée, a déclaré jeudi le ministre de la Défense britannique John Healey.
Ces dernières semaines, «alors que l'attention de beaucoup était tournée vers le Moyen-Orient, le Royaume-Uni, en collaboration avec la Norvège et d'autres alliés, a réagi à l'intensification des activités russes dans l'Atlantique Nord», a dit John Healey lors d'une conférence de presse.
De quoi parle-t-on?
Un sous-marin d'attaque et deux sous-marins espions russes ont été repérés près de câbles, a-t-il indiqué. Cette opération s'est déroulée «dans les eaux britanniques et aux alentours».
En réponse, «j'ai déployé nos forces armées pour suivre et dissuader toute activité malveillante» de la part des sous-marins, a déclaré le ministre de la Défense. «Un navire de guerre de la Royal Navy et un avion de la Royal Air Force, en collaboration avec des alliés, ont veillé à ce que les sous-marins russes soient surveillés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7», a-t-il poursuivi:
Les sous-marins russes ont finalement quitté la zone. «Nous n'avons aucune preuve qu'il y ait eu des dégâts», a précisé le ministre. Il a lancé un avertissement à la Russie:
Cette conférence de presse s'est tenue alors que le Telegraph a affirmé jeudi qu'une frégate russe avait escorté deux pétroliers sous sanctions dans les eaux britanniques, dans la Manche.
Downing Street a pourtant annoncé fin mars que l'armée britannique pouvait désormais arraisonner et saisir des navires sous sanctions appartenant à la «flotte fantôme» russe s'ils pénétraient dans les eaux territoriales du Royaume-Uni.
«Nous disposons des moyens militaires nécessaires et nous sommes prêts à agir (...) pour intercepter les navires de la flotte fantôme», a déclaré John Healey, interrogé sur l'article du Telegraph. Les mesures prises «ont déjà poussé la Russie à modifier la route de ses navires fantômes ou à les escorter avec ses propres navires de guerre», a-t-il également affirmé. (jah/afp)