Charles III a reçu pas mal d’alcool en 2023, mais aussi une Rolls-Royce. Buckingham a publié la première liste officielle, depuis son couronnement, des cadeaux offerts au roi. images: getty, dr

Charles III a reçu 268 cadeaux (dont un à 450 000 francs)

Le palais de Buckingham a publié officiellement tous les cadeaux reçus par le roi, notamment de la part de chefs d’Etat étrangers, durant l’année 2023. Au total? 268, dont un d’une valeur de 450 000 francs. Si on n’est pas loin de le plaindre lorsqu’il se retrouve avec des bibelots quelconques, certains cadeaux donnent quelques sueurs. Voici notre sélection.

Des trucs chiants

Un ornement de vitrail affichant la devise de la ville de Bolton.

Offert par l’Hôtel de Ville de Bolton (Angleterre).

Un coupe-papier en argent, avec l'insigne de la Division de la Maison royale.

Offert (évidemment) par la Division de la Maison royale.

Une «photo encadrée».

Offerte par la société Turpack Holdings UK. (On ignore laquelle.)

Un panier à riz gluant, dans un coffret de présentation.

Offert au roi Charles III par l’ambassadeur du Laos au Royaume-Uni.

Un ensemble «miel et eau».

Offert par le président de la Pologne, Andrzej Duda. Un coffret en motifs «nid d’abeilles», comprenant un bol à miel, une cuillère à miel, une carafe à eau et quatre verres.

Une «collection spéciale de rhododendrons, camélias et magnolias»

Offert par la Royal Horticultural Society.

Des chaussures de marche.

Offert par le président de la République de Hongrie, Katalin Novak. A noter que Charles et Camilla ont eu droit à des paires personnalisées, avec leur propre sceau brodé sur le côté. Mmh.

Des trucs étranges

Une impression 3D du roi, sur du bois d’érable.

Offerte par l’Université de East London. (Pourquoi?)



Un animal.

Une sculpture qui représente un dugong, offerte par l’envoyé spécial des Emirats arabes unis pour le climat, lors d’une audience officielle.

C’est ça, un dugong.

Un abri en bois pour insectes.

Cet objet porte le monogramme royal, a été confectionné «par des adultes en situation de handicap cognitif ou mental» et a été offert par MK Snap, une organisation caritative britannique.

Deux trucs d’un astronaute.

Le colonel Chris Hadfield, célèbre astronaute canadien, a offert à Charles un «manuel de politique lunaire» et une petite figurine d’astronaute imprimée en 3D.

Le roi et l’astronaute Chris Hadfield en 2023. image: getty

Une «maquette de palmier».

Offerte par la Ligue musulmane mondiale. Voilà.

Une photo du président de l’Allemagne et de son épouse.

Offerte par le président Frank-Walter Steinmeier et sa femme Elke Büdenbender.

Mais qui offre une photo de soi-même?

Des cadeaux marquants

De la part de Volodymyr Zelensky.

C’est une rencontre qui date du mois de février 2023, au Palais de Buckingham. Dans le lot, on trouve une mosaïque encadrée, un document déroulé sur la cathédrale Sainte-Sophie de Kiev et le drapeau signé d’un navire de débarquement ukrainien, accompagné d'une photo explicative indiquant que le navire avait reçu une distinction présidentielle pour courage et bravoure.

Une jolie attention de Joe Biden

L’ancien président américain a remis à Charles un dossier en cuir contenant des lettres imprimées entre Elizabeth II et le président Eisenhower, l'invitant au Royaume-Uni. Cerise sur le gâteau: une photo de la visite officielle.

Le pape François a fait fort...

... en offrant un fragment de la croix supposée avoir servi à la crucifixion de Jésus-Christ, considérée comme une relique sacrée dans la tradition chrétienne. Ce fragment a été incorporé à la Croix de Galles, qui a été utilisée lors de la procession d’ouverture du couronnement, le 6 mai 2023.

THE table officielle?

La «Carolean Table», offerte par le premier ministre écossais, est censée représenter le règne des Charles, la «Carolean era».

Un album photo de la reine.

Pour commémorer son jubilé de Platine (en 2022) et qui retrace l’histoire de Sa Majesté avec le Corps of Royal Engineers (qui a offert l’album).

De la gnôle

Une bouteille de gin Kakira.

Offerte par le Haut-Commissariat de la République d’Ouganda.

Du porto.

Offert par le commandant du bataillon d'ingénierie conjoint Grande-Bretagne / Allemagne.

Du brandy Ararat.

Offert par le président de l’Arménie, Vahagn Khachaturyan. Vu que cette eau-de-vie typique du pays coûte entre 30 balles et 43 000 francs, on ne sait pas vraiment si c’est un cadeau incroyable.

Encore une «bouteille de gin».

Laquelle? Aucune idée. Mais elle a été offerte par la gouverneure de Tasmanie, Barbara Baker.

Des bouquins

Un bouquin de cuisine.

Plus précisément, Mandalay - Recipes and Tales from a Burmese Kitchen, de et par la cuisinière-influenceuse MiMi Aye.

Un livre et un fouloir.

Le livre hommage à la reine baptisé 70 Years a Queen et un foulard en soie de Sabina Savage, réalisé en commémoration du Jubilé de platine. Le tout, offert par la maison Fortnum and Mason.

Des chants religieux.

Le recueil Olney Hymns, écrit par le prêtre John Newton (l’auteur du fameux Amazing Grace) et le poète anglais William Cowper, offert par le Haut Shérif du Buckinghamshire, Debbie Brock.

Encore un livre.

Celui de la doctoresse soudanaise Halima Bashir, Tears of the Desert, un récit de survie dans les horreurs du Darfour, offert par... la doctoresse soudanaise Halima Bashir.

Too much?

Chanel fait des cadeaux.

A l’occasion de la visite du couple royal en France, la maison Chanel a offert à Charles et Camilla une broderie de leurs monogrammes royaux.

Et les Macron?

Des «bols de Sèvres avec couvercles». So Frenchie...

Le cadeau qui écrase tous les autres.

Entre deux bouquins, une porcelaine un peu nulle et une bouteille d’alcool, Charles III a reçu un cadeau à la fois grandiose, encombrant et gênant: une Rolls-Royce Cullinan Série II, offerte par le roi de Bahreïn Hamed ben Issa Al Khalifa, à l’occasion du couronnement de Charles. Un bolide tape-à-l’œil qui coûte plus de 450 000 francs.

Buckingham a précisé que la voiture serait utilisée lors d'occasions officielles et non à des fins personnelles.

A noter enfin que tous ces cadeaux «ne peuvent être ni vendus ni échangés - bien que les cadeaux officiels périssables d'une valeur inférieure à 150 livres puissent être donnés à des œuvres caritatives ou au personnel», nous rappelle la BBC. En vérité, la plupart d’entre eux finissent par «faire partie de la collection royale, qui est conservée en fiducie pour les successeurs et la nation».

Et dire qu’on se plaint de nos caves et de nos dressings qui débordent...

Voici la liste complète, pour les plus curieux d’entre vous.