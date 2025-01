Le beauf-fils de l'ancienne nounou d'Harry et William, Ed, figure parmi les victimes de l'attaque à La Nouvelle-Orléans. Image: Tim Graham Photo Library

Un proche de la famille royale parmi les victimes à La Nouvelle-Orléans

Les Windsor se sont succédé pour adresser leurs condoléances à la famille d'Edward Pettifer, un jeune Britannique décédé dans l'attaque du 1er janvier à La Nouvelle-Orléans. Voici les liens qui l'unissaient à la famille royale.

«Catherine et moi avons été choqués et attristés par la mort tragique d'Ed Pettifer. Nos pensées et nos prières accompagnent la famille Pettifer et toutes ces personnes innocentes qui ont été tragiquement touchées par cette horrible attaque.» C'est par ces quelques mots, publiés sur le réseau social X, que le prince William a honoré la mémoire d'Edward Pettifer. L'une des 14 personnes décédées dans l'attaque à la voiture bélier, au cœur du quartier français de la Nouvelle-Orléans, aux premières lueurs du jour de l'An.

Car Edward Pettifer, «Ed», n'était pas seulement un compatriote du prince William. Ni l'une des victimes innocentes d'une foule en train de célébrer la nouvelle année sur une artère festive. C'était aussi le beau-fils de Tiggy Legge-Bourke, l'ancienne nounou de William et Harry, entre 1993 et 1999.

Un lien encore si étroit entre l'ancienne «nanny» et les deux princes que William est aujourd'hui le parrain de son plus jeune fils, Tom, 22 ans. Son autre fils, Fred, 23 ans, qui est quant à lui le filleul du prince Harry. Ce n'est pas tout. Tiggy Legge-Bourke est également la marraine du prince Archie, le fils aîné d'Harry et Meghan.

Charles III également informé

Il faut dire que Tiggy Legge-Bourke s'est avérée être un soutien précieux pour les deux princes après le décès de leur mère, Diana, princesse de Galles. Désormais responsable d'un bed and breakfast au Pays de Galles, où elle enseigne à ses clients la pêche à la mouche, l'ancienne gouvernante a maintenu une relation étroite avec chacun des deux fils du roi Charles, précise encore le Telegraph.

Tiggy Legge-Bourke, la belle-mère d'Ed, a été la nounou d'Harry et William pendant six ans. Image: Sygma

Edward Pettifer, qui résidait à Chelsea, dans l'ouest de Londres, était le fils aîné de Charles Pettifer, un ancien officier des Coldstream Guards, et de Camilla Wyatt. Après la séparation du couple au milieu des années 90, Charles Pettifer a épousé Tiggy Legge-Bourke, qu'il connaissait depuis des années.

Comme sa belle-mère, Ed Pettifer était un passionné de pêche et de ski. Si peu d'informations sont encore disponibles quant à sa profession, il aurait fréquenté la Stowe School, un prestigieux pensionnat britannique. Selon un communiqué du coroner de La Nouvelle-Orléans, le jeune homme est décédé des suites de «blessures infligées par des objets contondants». Il se trouvait alors avec en Louisiane avec un autre Britannique, qui n'aurait pas été blessé au moment de l'attaque.

Ed Pettifer était un passionné de pêche et de ski. image: METROPOLITAN POLICE

Quant à sa famille, elle a déclaré dans un communiqué: «Toute la famille est dévastée par la tragique nouvelle de la mort d'Ed à la Nouvelle-Orléans. C'était un fils, un frère, un petit-fils, un neveu merveilleux et un ami pour tant de personnes. Il nous manquera terriblement à tous. Nos pensées vont aux autres familles qui ont perdu des membres de leur famille à cause de cette terrible attaque. Nous demandons à pouvoir pleurer la perte d'Ed en famille, en privé.»

Toutes les autres victimes nommées de l'attaque de mercredi sont des ressortissants américains, bien que les efforts pour identifier une victime soient toujours en cours.

Selon des sources proches du palais de Buckingham, le roi, qui aurait été informé de la mort d'Edward Pettifer par les canaux officiels, serait «profondément attristé». Charles III aurait pris contact avec sa famille pour lui présenter ses condoléances personnelles. Selon les médias britanniques, il semblerait que Harry ait également été informé.