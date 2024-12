Kate et William et leurs enfants George, Charlotte et Louis étaient les stars du spectacle, cette année. getty/watson

La famille royale est plus «dysfonctionnelle» que jamais

Malgré l'impression d'unité et les sourires affichés ce mercredi lors de la traditionnelle marche de Noël vers l'église Sainte-Marie-Madeleine, la famille royale semble définitivement bien déplumée et souffre de l'absence de certains membres clés.

Tout semblait si bien rodé. Si «parfait», selon le propre terme du Daily Mail, extatique, ce mercredi. Si méticuleusement calculé pour renvoyer une impression d'unité et de valeurs familiales. Des tenues accordées (un vert forêt rassurant pour la reine Camilla, la princesse Kate et sa fille Charlotte; un bleu marine plus conventionnel pour William et les membres masculins de l'équipe) aux traits d'humour et aux mots bienveillants adressés à la foule de fans, agglutinée le long de la promenade.

Comme d'habitude, une princesse Kate radieuse et un prince Louis malicieux ont été au centre des attentions. Le petit garçon de six ans n'a pas caché son ravissement, des chocolats et des cadeaux plein les pattes, au point d'avoir du mal à les porter.

Louis, très heureux et les mains pleines, ce jeudi. WireImage

Pourtant, derrière les sourires réjouis et la bonne humeur apparente, difficile d'ignorer les profondes failles qui sillonnent la famille royale britannique, frappée par plusieurs crises en 2024.

«La marche des membres de la famille royale vers la cérémonie de Noël révèle un profond dysfonctionnement familial» Le chroniqueur royal du Daily Beast, Tom Sykes

La faute, comme toujours, aux absents. De plus en plus nombreux à mesure que le temps passe. Si on ne manquera pas d'avoir une pensée émue pour la défunte reine Elizabeth II et le prince Philip, autrefois ciment de cette joyeuse bande royale, impossible d'oublier également le prince Harry, son épouse Meghan et leurs enfants, Archie et Lilibet, exilés aux Etats-Unis.

Cette année marque à nouveau l'absence du prince Andrew, dont le mois de décembre a été marqué par une nouvelle humiliation et un scandale d'espionnage. Tout comme celle de son ex-femme, Sarah Ferguson, à nouveau bannie après avoir été tout juste réintégrée dans les cercles royaux, Noël dernier.

L'intéressée a donc préféré enregistrer son propre message de fin d'année en compagnie des corgis de la défunte reine, dont elle a hérité en 2022. Selon le Telegraph, Fergie elle-même aurait convaincu son ex-mari de s'abstenir de prendre part au déjeuner familial, à force d'une «diplomatie familiale habile» de dernière minute dont Charles lui serait «très reconnaissant».

Sarah et Andrew, qui ont donc passé les fêtes seuls, ont été photographiés sortant de leur maison, sur le domaine de Windsor, l'après-midi de Noël.

Dans sa vidéo de fin d'année, Sarah Ferguson a donné des nouvelles des corgis de la reine Elizabeth. instagram: sarah ferguson

Manquait également aux festivités la fille aînée du couple, la princesse Eugenie, bien connue du public britannique, qui a préféré passer le 25 décembre avec la famille de son mari, Jack Brooksbank. Sa sœur Beatrice, en revanche, a fait une apparition surprise lors de la marche familiale vers l'église. Alors qu'elle avait initialement prévu de passer les vacances de Noël avec son mari en Italie, la princesse, «très enceinte», a préféré rester en Angleterre.

Beatrice entourée de son mari, Edoardo Mapelli Mozzi et de son beau-fils, Christopher. PA Images

Accent sur la tradition

Ce sont donc pas moins de 45 membres de la famille qui se sont réunis autour de la table, à Sandringham, ce 25 décembre. Une célébration placée sous le signe de la tradition, malgré les velléités de Sa Majesté Charles III de «moderniser» son règne.

Selon un protocole en vigueur sous sa défunte mère, la famille royale se retrouve pour un petit-déjeuner substantiel à 8h30, avant de mettre en route pour l'église vers 11h.

Pour les autres convives, amis et membres de la famille, chacun est invité à se joindre au cortège à une heure précise et dans un ordre précis. Comme le rappelle le Mail, les plus jeunes sont censés arriver les premiers, avant de suivre l'ordre de succession au trône - le roi ouvre la marche, suivi de son héritier.

Charles, Camilla, William et sa famille ouvraient le bal. WireImage

Malgré son âge et son expérience, la sœur de Charles, la princesse Anne, qui est maintenant bien en aval de la ligne, est arrivée assez tôt avec son mari, le vice-amiral Sir Tim Laurence, et leurs enfants, Zara et Peter, accompagnés de leurs familles. Les enfants de la sœur d'Elizabeth II, Margaret, figure bien connue du public, notamment grâce à la série The Crown, étaient aussi de la partie.

Sitôt le culte terminé, tout ce petit monde se retrouve pour le déjeuner à 13h15 tapantes. Le discours à la nation du monarque, à 15h00, fait office de digestif. Après un après-midi de liberté, la soirée est consacrée à des jeux, notamment des charades.

Pour ce qui est de la séance des cadeaux, une tradition dans la famille royale britannique, ceux-ci sont échangés à l'heure du thé la veille de Noël, et non le 25 décembre. Les présents sont disposés sur des nappes rouges dans le salon et, suivant les instructions (toujours respectées) de son instigateur, feu le prince Philip, doivent être simples et, si possible, humoristiques et peu coûteux.

Une coutume qui, pour l'anecdote, avait mortifié lady Diana lors de son premier Noël chez les Windsor, en 1981, lorsqu’elle avait offert à sa belle-sœur un pull en cachemire... et qu'Anne lui avait fait don d'un porte-papier toilette.

Autant d'anecdotes qui, aujourd'hui, viennent nous rappeler que de nombreux membres iconiques du clan Windsor ne sont plus là - nous laissant avec une famille royale bien déplumée, sujette à de nombreux dysfonctionnements potentiels. Ne reste plus à espérer que 2025 soit plus clémente.