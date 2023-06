Le Kremlin publie par erreur un document ultra-secret sur l'armée russe

Les informations publiées sur Internet ne disparaissent jamais, même si on efface les données. C'est la leçon que le ministère russe de la Défense est en train d'apprendre.

Ce document explosif de l'état-major russe n'aurait pas dû être rendu public. Il traite des problèmes rencontrés lors du recrutement de soldats à l'automne dernier. Le document a été brièvement publié sur le site Internet du ministère russe de la Défense avant d'être supprimé. C'est ce qu'a indiqué le réseau de recherche The Insider en renvoyant aux archives web où le document est toujours accessible.

Dans ce document, le responsable de la mobilisation Evgueni Burdinski, cadre de l'état-major général des forces armées russes, décrit deux problèmes majeurs pour la vague de recrutement à grande échelle qui a eu lieu en septembre 2022.

D'une part, l'armée russe a des problèmes avec la «réticence d'une partie de la société à remplir ses obligations militaires». La «pression de l'information» exercée par les blogueurs russes jouerait un rôle à cet égard.

Des critiques sur la gestion du Kremlin

De nombreux blogueurs militaires russes soutiennent certes la guerre, mais n'hésitent pas à écrire sur les revers de l'armée ou à critiquer la gestion de la guerre par le Kremlin. De leur côté, les activistes de l'opposition utilisent les réseaux sociaux pour appeler les citoyens à s'opposer à la mobilisation. Même si Moscou tente de contrôler en grande partie le flux d'informations sur l'évolution de la guerre, les reportages des blogueurs semblent avoir un impact sur la volonté des Russes de partir en guerre.

Selon le document, des opérations sont donc prévues cette année auprès des conscrits. L'armée gère une base de données de 31,6 millions de personnes, dont 2,9 millions d'hommes soumis au service militaire obligatoire – avec des numéros de téléphone portable et des adresses e-mail.

Le ministère de la Défense, emmené par Sergueï Choïgou, aurait aussi commencé à envoyer des collaborateurs d'entreprises de sécurité sur le front. Le contournement de la conscription en Russie est devenu encore plus difficile en raison de règles plus strictes concernant les convocations électroniques, écrit The Insider.

Le deuxième problème, selon le document d'Evgueni Burdinski, c'est la mise à disposition d'équipements militaires et le logement du personnel. Le rapport invite à s'appuyer sur les entreprises publiques et privées afin d'éviter les goulots d'étranglement.

Cette information n'est pas surprenante: au cours de l'année écoulée, de nombreux soldats russes en Ukraine se sont plaint d'un manque d'entraînement, d'un équipement médiocre et de l'incompétence des commandants au front.

Craintes d'une nouvelle mobilisation

Le document contient également des informations sur les plans stratégiques de l'état-major général. Il prévoit par exemple de créer une nouvelle armée, d'introduire cinq nouvelles divisions et 26 brigades ainsi que de former la région navale d'Azov. Jusqu'à présent, 280 nouvelles unités ont été formées à partir des mobilisés de 2022.

En septembre dernier, Vladimir Poutine avait ordonné la mobilisation de quelque 300 000 réservistes, déclenchant une véritable panique en Russie. Des centaines de milliers de Russes ont fui à l'étranger. Contrairement aux déclarations du Kremlin, de nombreuses personnes craignent actuellement qu'une nouvelle vague de mobilisation survienne. Moscou ne s'est pas encore exprimé sur la publication du document.