Ce général russe a fait une grosse erreur qui a bien aidé l'Ukraine

L'offensive ukrainienne dans la région russe de Koursk dure depuis plus de deux semaines. Un général pourrait être responsable de la faiblesse des Russes.

Simon Cleven / t-online

Plus de «International»

Un article de

Lorsque les forces armées ukrainiennes sont entrées en Russie le 6 août, elles n'en ont pas cru leurs yeux: elles n'ont rencontré aucune résistance dans la région de Koursk. Les soldats n'ont trouvé ni positions défensives complexes ni champs de mines, personne ne semblait vouloir arrêter leur avancée. En l'espace de quelques heures, les soldats ont ainsi progressé sur des kilomètres en territoire russe.

Le général russe Alexandre Lapine est vraisemblablement responsable de l'absence de protection de l'oblast de Koursk. Quelques mois seulement avant l'invasion, il a dissout le conseil de sécurité de la région de Koursk. C'est ce qu'écrit le Wall Street Journal. Au sein de ce conseil, des représentants de l'armée avaient régulièrement rencontré les autorités régionales et locales chargées de la sécurité afin d'organiser la protection de Koursk. Mais Alexandre Lapine a ensuite décidé que l'armée seule était suffisante pour défendre la région frontalière – une erreur d'appréciation lourde de conséquences.

👉Suivez en direct la guerre contre l'Ukraine👈

Le général Alexandre Lapine. Image: www.imago-images.de

La Russie en détresse

En Russie, la direction centralisée de l'Etat et de l'armée fait régulièrement l'objet de critiques. Comme tous les pouvoirs sont concentrés au Kremlin, les responsables ont souvent du mal à réagir rapidement aux nouveaux développements dans les régions. La lenteur de la riposte des troupes russes à l'invasion ukrainienne souligne encore une fois cette problématique.

Le ministère américain de la Défense confirme. Il existe des signes indiquant que Moscou déploie un petit nombre d'unités dans la zone, selon Pat Ryder, porte-parole du Pentagone:

«De manière générale, je dirais toutefois que la Russie a vraiment du mal à réagir. L'Ukraine a clairement mis son adversaire en difficulté» Pat Ryder.

Les forces armées ukrainiennes continuent donc d'avancer dans la région.

Il n'est pas encore possible d'établir si c'est la décision du Général Lapine de dissoudre le Conseil de sécurité qui a effectivement ouvert la porte aux Ukrainiens. Le ministère de l'Intérieur et le service de renseignement intérieur (FSB) sont normalement responsables de la sécurité intérieure.

Toujours est-il que quelques jours avant l'invasion, le général russe aurait tiré la sonnette d'alarme, comme l'écrit le Wall Street Journal en se référant à des blogueurs militaires russes. Au vu des mouvements de troupes ukrainiennes dans la région voisine de Soumy, il aurait mis en garde Moscou contre une éventuelle situation dangereuse. Mais ses avertissements sont restés lettre morte au Kremlin – et lui-même n'a pas non plus pris de mesures préventives.

Carrière mouvementée dans l'armée russe

Alexandre Lapine a eu une carrière mouvementée dans l'armée russe. En 2014, il a été nommé général. Trois ans plus tard, le ministère de la Défense lui a confié le poste de chef d'état-major général des troupes russes en Syrie; puis il est devenu leur commandant en chef. Il a également dirigé le district militaire central de Russie de 2017 à 2022. Mais la guerre en Ukraine a mis un sérieux coup d'arrêt à la carrière du général.

En tant que chef du groupe d'armées «Centre», qui a envahi les régions ukrainiennes de Soumy et de Tchernihiv au début de l'invasion russe, il a été tenu responsable de crimes de guerre commis par ses soldats.

Par ailleurs, quelques mois seulement après le début de l'invasion, ses troupes ont été chassées du nord de l'Ukraine. Une mésaventure qu'Alexandre Lapine et ses hommes vont à nouveau connaître à l'automne 2022 lorsqu'ils ont été déployés à Lyman, dans l'oblast de Donetsk.

Cela a valu au général de vives critiques dans les milieux militaires russes: ses planifications seraient mauvaises, l'équipement de ses troupes serait insuffisant et il n'y aurait eu pratiquement aucune position défensive. Le leader tchétchène Ramzan Kadyrov et le chef du groupe de mercenaires Wagner, Evgueni Prigojine, entre-temps décédé, ont exprimé publiquement et bruyamment leur mécontentement. En octobre 2022, Alexandre Lapine a donc été démis de ses fonctions de chef de la région militaire centrale.

Mais trois mois plus tard seulement, en janvier 2023, le général a obtenu un nouveau poste: il a été nommé chef d'état-major général des forces terrestres russes. Depuis mai dernier, il est le commandant du district militaire de Leningrad. Il dirige en outre la brigade Sever, qui a notamment mené l'offensive russe dans la région nord-est ukrainienne de Kharkiv à partir de la mi-mai. Cette offensive est généralement considérée comme un échec des troupes russes.

Traduit et adapté de l'allemand par Tanja Maeder