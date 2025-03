Des pro-Poutine se moquent du Romand tué en Ukraine

En février 2025, on apprenait qu'un soldat suisse, combattant pour l'Ukraine, était tombé au front. Une première. Un canal Telegram prorusse a désormais publié des informations supplémentaires concernant le jeune homme de 25 ans.

Un Suisse de 25 ans aurait été tué sur le sol russe le 25 décembre 2024. Cette information a été partagée sur un canal Telegram prorusse. Le message est suivi de commentaires agressifs tels que «Mercenaire suisse tombé!», «De la nourriture pour les vers» et «Il y a toujours une première fois!», comme le rapporte 20 minuten.

«L'ambassade de Suisse à Kiev a été informée en début d'année par l'armée ukrainienne qu'un Suisse avait apparemment perdu la vie lors de combats.» le DFAE

Dans un premier temps, on ne connaissait pas les circonstances précises de son décès. Son unité et la zone dans laquelle il était stationné n'étaient pas non plus connues, l'Ukraine n'ayant pas publié de détails à ce sujet. Un canal Telegram pro-russe a désormais changé la donne: plusieurs images et informations concernant des combattants étrangers tombés en Ukraine ont été partagées sur la plateforme. De quoi en apprendre davantage sur le Suisse en question.

Le message mentionne son nom complet, son code d'appel («Silver») ainsi que sa date de naissance, raconte «20 minuten». Originaire d'Amérique du Sud, H.D aurait été adopté par une famille suisse et aurait habité la région lausannoise avant son départ pour l'Ukraine. Là-bas, il aurait servi dans le 3e bataillon de la Légion internationale de l'armée ukrainienne et serait tombé dans la région de Koursk, annexée par l'Ukraine en août dernier, plus précisément à Viktorovka.

La RTS, qui a eu contact avec un ancien camarade de classe du jeune Vaudois décrit «un enfant éminemment sympathique, mais aussi hyperactif et en recherche perpétuelle de repères». H.D. aurait fait plusieurs séjours en hôpital psychiatriques à l'adolescence, suite au décès subit de sa mère adoptive. Selon la RTS, il aurait alors commis plusieurs délits, se montrant parfois très violent.

Un parcours qui lui aurait valu d'être incarcéré au Centre éducatif fermé pour mineurs et jeunes adultes de Pramont, à Sierre (VS). Passionné par les arts martiaux et l'armée, H.D. aurait pourtant été recalé lors du recrutement de l'armée suisse, à cause de son passé judiciaire. Il aurait alors évoqué dans son entourage l'idée de s'engager au sein de la Légion étrangère française, puis de partir combattre en Ukraine suite à l'invasion de 2022.

«Son corps a été abandonné par ses amis»

Une photo a également été postée sur la chaîne pro-Poutine mentionnée plus haut. Elle montre H.D. barré d'une croix rouge. Les auteurs du post écrivent:

«Son corps a été abandonné par ses amis et est resté longtemps dans le sol russe comme nourriture pour les vers. Bienvenue à Koursk, mon pote.»

Selon «20 minuten», l'information selon laquelle le 3e bataillon de la Légion internationale était en mission à Koursk est exacte. Des volontaires du monde entier combattent dans la Légion. De plus, il existe un compte Instagram d'un H. D. qui présente une référence suisse et une photo de profil qui coïncide.

De nombreuses autres informations ne peuvent toutefois pas être vérifiées de manière indépendante, précise le journal.

Il n'existe pas de chiffres officiels sur le nombre de Suisses qui combattent en Ukraine. Cependant, il y a actuellement 13 procédures pénales pour service militaire étranger, car il n'est pas permis en Suisse de rejoindre une armée étrangère. (hkl)