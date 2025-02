Poutine annonce un concours «Intervision», rival de l'Eurovision

Poutine relance un concours musical datant de l'époque soviétique. Keystone

Poutine relance un concours musical datant de l'époque soviétique

Le président russe vient d'annoncer l'arrivée d'un concours musical pour concurrencer l'Eurovision, dont la Russie a été évincée en 2022 après son offensive en Ukraine.

Le président russe Vladimir Poutine a signé lundi un décret sur l'organisation cette année d'un concours international de musique baptisé «Intervision». Cette décision a été prise alors que la Russie est depuis 2022 exclue de l'Eurovision en raison de son offensive en Ukraine.

Un concours portant ce nom était déjà organisé à l'époque soviétique entre les pays alliés de l'URSS. Depuis sa disparition, la Russie a tenté à plusieurs reprises de faire revivre ce format.

Selon le décret de Vladimir Poutine, ce concours de musique alternatif, appelé Intervidenié en russe, doit se tenir à Moscou et dans ses environs dans le but de «développer la coopération culturelle et humanitaire internationale». Le vice-premier ministre Dmitri Tchernychenko a été nommé à la tête du comité d'organisation.

L'année dernière, l'envoyé présidentiel pour la coopération culturelle, Mikhaïl Chvydkoï, avait estimé que ce concours se tiendrait en septembre 2025 et que «près de 20 pays» étaient prêts à participer, dont les membres des BRICS, une organisation rassemblant des pays émergents dont la Chine, l'Inde et le Brésil, et de la Communauté des Etats Indépendants, qui réunit des pays d'ex-URSS proches de Moscou.

Victoire en 2008

Le décret du Kremlin ne précise pas la date du concours. Le concours de chant Intervision a été organisé dans les années 1960 et 1970, principalement avec des pays du bloc de l'Est, dont la Pologne et la Tchécoslovaquie. Mais d'autres pays y ont également participé.

Depuis la chute de l'URSS, la télévision russe a diffusé plusieurs émissions du même nom à plus petite échelle. En 2014, la Russie a annoncé son intention de relancer le concours, ce qui ne s'était jusqu'à présent pas concrétisé.

La Russie a participé à l'Eurovision de 1994 à 2021, en présentant certaines de ses plus grandes stars. Elle avait gagné en 2008 avec Dima Bilan et son morceau «Believe». Le concours a ensuite été organisé par Moscou dans son stade olympique en 2009.

La Russie a été bannie de l'Eurovision en 2022, après le déclenchement de son offensive contre l'Ukraine. Les responsables russes ont critiqué vigoureusement à plusieurs reprises le concours européen, notamment pour la participation du chanteur travesti autrichien Conchita Wurst, vainqueur de l'édition de 2014. (ats/svp)