Ces trois femmes présenteront l'Eurovision

Les quatre présentatrices et le présentateur de l'ESC ont été annoncés lundi à Bâle aux médias. Michelle Hunziker, Sandra Studer et Hazel Brugger officieront dans la salle St-Jacques qui accueille le concours proprement dit.

Hanouna chez Trump: «Tu seras escorté par la police de Miami, Cyril!»

L'animateur de TPMP a une furieuse envie de faire de son voyage à Mar-a-Lago le feuilleton de ce début d'année. Après avoir annoncé sa future rencontre avec Donald Trump et Elon Musk en Floride, Cyril Hanouna a gonflé encore un peu sa fierté avec l'aide d'un allié... étonnant.

On l'avoue, cette histoire est aussi sérieuse que divertissante. Quand Cyril Hanouna a pris une grande inspiration, lundi soir sur le plateau de TPMP, pour annoncer à ses chroniqueurs qu'il s'apprête à rejoindre la Floride pour y rencontrer Donald Trump et Elon Musk, on s'est léché les babines. Le verbe gorgé d'emphase et les roulements d'épaules bien exécutés, on aurait dit qu'il allait annoncer sa candidature à la présidentielle française. Il faut le dire, l'atout télégénique de l'empire Bolloré est fier comme un coq d'avoir été convié au manoir de Mar-a-Lago, le 18 février prochain.