Cet homme de l’ombre peut faire réélire Poutine

Marat Khousnoulline est en charge de l'Aménagement du Territoire pour la Russie. Il est le vice-premier ministre, serait l'un des plus importants collaborateurs de Poutine et un atout majeur pour que le maître du Kremlin conserve sa popularité en Russie.

Thomas Wanhoff / t-online

Leur relation a commencé il y a 20 ans lors, lors d'une visite de Vladimir Poutine au Tatarstan, une république russe. Marat Khousnoulline, alors ministre de la construction de cette république, lui avait fait visiter ses chantiers les plus récents. Cette rencontre a marqué le début d'une relation qui a fait de Khousnoulline, aujourd'hui responsable de la construction au niveau national, l'un des principaux fidèles du chef du Kremlin.

Marat Khousnoulline a 57 ans. imago-images

Le portail d'investigation russe Meduza s'est intéressé de près à l'histoire de cet homme qui aime évoluer dans l'ombre de son patron – mais qui en reste suffisamment proche pour être remarqué. Il pourrait devenir l'arme secrète de Poutine pour redorer l'image du président auprès de la population en vue de sa réélection.

Depuis qu'il est arrivé à Moscou, Khousnoulline n'a cessé de construire dans la capitale: le parc Zariadié, le développement du métro et la rénovation de nombreux bâtiments lui sont dus. Comme beaucoup d'autres hommes politiques russes, il a fait venir dans la métropole russe de nombreux hommes d'affaires de sa république natale, dont la plupart travaillaient dans le secteur de la construction.

Ce businessman et politicien a bien développé sa réputation depuis le début de sa relation avec Poutine. Il s'est assuré qu'on parlait de lui assez souvent et toujours en bien, tant à son sujet qu'au sujet de ses projets et de ses supérieurs.

Marat Khousnoulline (droite) et le maire de Moscou Sergueï Sobianine (à côté de Khousnoulline) lors d'une réunion sur la construction du centre d'affaires «Moscow City» le 29 mai 2015.

Cela a porté ses fruits: en 2010, Khousnoulline est devenu vice-premier ministre, responsable entre autres des projets de construction au niveau national. Son premier projet consistait à construire de nouvelles routes pour toute la Russie.

«Les résultats de votre travail sont immédiatement visibles. Si tout se passe bien, votre humeur s'améliore. J'aime l'odeur de la peinture, du ciment et de la poussière.» C'est ainsi que Khousnoulline justifie sa passion pour la construction

Depuis que Poutine a envahi l'Ukraine, cet homme de 57 ans est également responsable de la reconstruction dans les régions détruites et occupées par les Russes. Et il semble prendre cette mission particulièrement au sérieux: selon Meduza, il essaie de remplir les directives du président encore plus vite que prévu.

Le vice-premier ministre inspectant le pont de Crimée. Image: imago-images

Khousnoulline a ainsi mis les bouchées doubles pour réparer le pont de Crimée endommagé, un projet prestigieux pour le pouvoir en place à Moscou. Il est assuré de la reconnaissance de ses chefs: Poutine a félicité son homme pour la reconstruction et semble avoir d'autres grands projets pour lui. Ainsi, début septembre, le président russe était aux côtés de Khousnoulline lors de l'inauguration d'une autoroute entre Moscou et Kazan, la capitale du Tatarstan. Le subordonné tatar l'a remercié en louant le rôle de Poutine dans la construction de cette «magnifique route».

Le vice-Premier ministre n'hésite pas à s'auto-féliciter sur Instagram:

«160 milliards de roubles supplémentaires viennent d'être alloués au développement de la construction routière (...) dans les régions côtières, les régions de Belgorod et Kemerovo, Moscou et Iaroslavl.»

Voici l'un des projets majeurs de Khousnouline, une autouroute reliant le pont de Crimée depuis Krasnodar. Elle devrait être terminée en 2024. Image: imago-images

Poutine porte un intérêt grandissant aux projets de construction

Selon les informations de Meduza, l'inauguration aurait été soigneusement préparée pour servir une deuxième fonction: un événement électoral. Il y avait des élections régionales sur le tracé de l'autoroute – et le candidat du parti de Poutine en est sorti vainqueur. Mais Vladimir Poutine veut, lui aussi, être réélu au printemps, et après la lenteur de la guerre en Ukraine, il semble prendre goût aux projets d'infrastructure. Khousnoulline doit l'y aider.

Le vice-premier ministre, Marat Khousnoulline (à gauche), et Vladimir Poutine, à Marioupol le 19 mars 2023. Capture d'écran d'une vidéo diffusée par la présidence russe

Le dirigeant s'est ainsi montré avec son «subordonné préféré» dans la ville bombardée de Marioupol, et a lui-même pris le volant lors d'un trajet à travers la ville – bombardée principalement par ses propres troupes – pour en observer la reconstruction. «C'est lui qui a choisi l'itinéraire», a raconté Khousnoulline, qui voyageait sur le siège passager, à l'agence de presse russe Ria pour décrire la visite.

La politique intérieure aurait suscité un regain d'intérêt chez Poutine, supposent les initiés. «Il est devenu important de prouver [réd: à l'Occident] que l'économie tient et que tout fonctionne comme avant», ont expliqué des sources russes à Meduza.

«La construction, les routes et les ponts – ce sont des choses qu'il peut bien contrôler. Cela lui rappelle les bons vieux jours»

Pour l'homme du Tatarstan, cela pourrait s'avérer avantageux. Tant que Poutine peut s'afficher devant de nouvelles constructions dans tout le pays pendant la campagne électorale, la carrière de son homme de confiance avance – mais avec beaucoup de retenue. «Si vous lui dites qu'il doit devenir Premier ministre, il le fera. Il serait heureux de le faire. Mais il ne travaille pas dans ce sens», ont affirmé des confidents sous couvert d'anonymat.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci