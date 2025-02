L'infanterie russe opère de manière plus agile (image d'illustration). Image: www.imago-images.de

L'armée russe a trois nouvelles tactiques en Ukraine

Les forces armées russes testent de nouvelles stratégies en Ukraine. Moscou veut accélérer la conquête du Donbass, probablement en prévision de futures négociations de paix.

Les affrontements ne connaissent aucun répit dans l'est de l'Ukraine, où la Russie continue de progresser, de manière aussi lente qu'inexorable. Ces derniers temps, toutefois, les responsables militaires de Kiev ont constaté que le comportement des agresseurs a changé. Comme le rapporte le Monde, les forces de Moscou ont récemment amélioré leurs tactiques de combat. Et ce, à trois niveaux différents.

Tout d'abord, les unités d'infanterie sont déployées de manière plus mobile. Ce changement a notamment été observé autour de la ville stratégique de Pokrovsk, que les Russes assiègent depuis des mois, mettant les défenseurs ukrainiens à rude épreuve. Jusqu'à présent, les forces de Moscou attaquaient de manière frontale, en envoyant des vagues humaines contre les positions ennemies.

A cette tactique, très coûteuse en vies humaines, les Russes préfèrent maintenant des mouvements de contournement, visant à harceler puis couper les routes de ravitaillement. Ces tentatives d'encerclement s'effectuent par de «très nombreux assauts menés par des petits groupes d’infanterie», déclarait début février l'armée ukrainienne.

Drones aériens contre drones navals

Les deux autres améliorations introduites par Moscou concernent les drones. Les forces russes semblent avoir trouvé une manière efficace de neutraliser les drones navals ukrainiens. Ces engins sans pilote, remplis d'explosif mais également capables de tirer des missiles, ont mis en grande difficulté la flotte russe en mer Noire.

Le premier février, le ministère de la défense russe a publié une vidéo montrant la destruction d'un drone naval ukrainien, touché par un missile lancé par un drone aérien de type Kronstadt Orion. Selon le centre de réflexion américain Institute for the Study of War (ISW), il pourrait s'agir du premier cas documenté de ce type. Une nouvelle parade qui «pourrait réduire significativement la menace ukrainienne en mer Noire», indique le Monde.

De plus, la Russie semble avoir l'intention de créer des régiments spécialisés d'opérateurs de drones intégrés aux unités d'infanterie. Cela permettait, par exemple, de préparer les assauts avec des frappes très précises contre les positions ukrainiennes visées, explique le quotidien français.

Position de force

Ces nouvelles stratégies interviennent à un moment particulier du conflit, estime encore le Monde. Les Russes seraient en train d'accélérer la conquête du Donbass, augmentant leurs gains territoriaux en vue de potentielles négociations de paix. Cela devrait permettre à Moscou de démarrer les pourparlers en position de force.

Un drone russe Kronstadt Orion. image: wikimedia commons

En effet, le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche a donné une nouvelle impulsion à de possibles négociations entre Kiev et Moscou. Le président américain a, en effet, affirmé à plusieurs reprises vouloir mettre fin à la guerre et proposé des plans pour y parvenir.

Par ailleurs, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est dit prêt, ce mardi, à des négociations directes avec son homologue Vladimir Poutine. «Nous restons ouverts aux négociations», a répondu le porte-parole du Kremlin ce mercredi, tout en qualifiant de «vides de sens» les paroles de Zelensky.

Le rythme baisse

Sur le terrain, Moscou poursuit son avancée, bien qu'à un rythme inférieur par rapport à la fin de l'année dernière. En novembre, les troupes russes s'étaient emparées de plus de 700 km2 de territoire ukrainien, soit la plus importante progression réalisée depuis le début de la guerre, en février 2022.

En janvier, l'armée russe a mis la main sur environ 430 km2, selon les données du collectif War Mapper - une superficie à peu près équivalente à celle conquise en décembre. Les prochains mois diront si les nouvelles stratégies vont porter leurs fruits. (asi)