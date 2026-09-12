Les autorités russes étudient un modèle dans lequel les tribunaux pourraient ordonner directement l'envoi au front en remplacement d'une peine de prison. images: keystone

Poutine a une nouvelle idée pour envoyer des criminels au front

Moscou cherche désespérément de nouveaux soldats pour la guerre contre l'Ukraine. Pour en trouver, le Kremlin accentue la pression sur les prisons russes.

Bojan Stula Suivez-moi

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La Russie intensifie le recrutement de détenus pour la guerre contre l'Ukraine – et semble envisager un changement radical de système: alors que jusqu'à présent, de nombreux détenus signaient plus ou moins volontairement un contrat militaire pour échapper au camp pénitentiaire, à l'avenir, servir au front pourrait devenir une peine prononcée par un tribunal.

Selon la chaîne Telegram russe «Intelligence Diary», à laquelle se réfère l'analyste militaire Chris Owen, les autorités étudient un modèle dans lequel les tribunaux pourraient ordonner directement l'envoi au front en remplacement d'une peine de prison. Les condamnés n'auraient alors plus le choix entre la colonie pénitentiaire et le service militaire en Ukraine.

Les juges devront statuer en fonction de l'âge, de l'état de santé, de l'expérience militaire et de la gravité des faits. La radiation automatique du casier judiciaire à l'issue d'une mission de combat, en vigueur jusqu'à présent, devrait également être supprimée. La source invoque comme raison la baisse du nombre de volontaires alors que les besoins en effectifs de l'armée restent élevés.

Depuis l'été 2022, des dizaines de milliers de détenus russes – selon certaines estimations, jusqu'à 200 000 – ont combattu dans la guerre contre l'Ukraine. Au départ, c'est le groupe de mercenaires Wagner qui a recruté des détenus, puis le ministère de la Défense a pris le relais. Les prisonniers étaient souvent utilisés comme troupes d'assaut, subissant des pertes particulièrement élevées. Evgueni Prigojine, le chef de Wagner décédé en 2023, attachait donc toujours une importance particulière au fait que les prisonniers mercenaires signent leur contrat de leur plein gré.

Les antécédents judiciaires perdent leur importance

Par le passé, le gouvernement russe avait déjà engagé des modifications législatives concrètes pour faciliter l'engagement de criminels condamnés. Comme l'a récemment rapporté le Moscow Times, la liste des infractions pénales qui empêchent la conclusion d'un contrat militaire avait, par exemple, été réduite.

A l'avenir, les personnes condamnées notamment pour contrebande, criminalité en bande organisée ou trafic de stupéfiants pourraient également être admis au service militaire. Seuls les délinquants purgeant une peine pour terrorisme, haute trahison, sabotage ou délits sexuels sur mineurs resteront exclus du recrutement.

Les conséquences de cette campagne de recrutement se font déjà sentir dans le système pénitentiaire russe. Selon les chiffres officiels, le nombre de détenus est tombé à environ 282 000, soit son niveau le plus bas depuis le début des années 2000. Fin 2021, environ 465 000 personnes étaient encore incarcérées.

Même les autorités russes reconnaissent que cette baisse est en partie due à la mobilisation pour la guerre. Cependant, la nouvelle des lourdes pertes subies au front s'est rapidement répandue dans les camps pénitentiaires russes, ce qui a rapidement fait baisser l'enthousiasme pour l'engagement militaire.

Poutine dément les rumeurs de mobilisation

Parallèlement, le débat sur une éventuelle mobilisation générale se poursuit. Vladimir Poutine a déclaré en marge du Forum économique de Vladivostok que la Russie n'avait pas besoin d'une nouvelle vague de conscription. Il y a suffisamment de soldats sous contrat, a souligné le chef du Kremlin, rejetant les spéculations selon lesquelles une mobilisation générale pourrait avoir lieu après les élections à la Douma, prévues du 18 au 20 septembre.

Les rumeurs ne se sont toutefois pas complètement tues pour autant. L'Institute for the Study of War (ISW) fait état de rapports selon lesquels le Kremlin aurait l'intention d'envoyer 300 000 à 400 000 soldats supplémentaires au front après les élections.

Selon les estimations de ce groupe de réflexion basé à Washington, Poutine devrait toutefois miser dans un premier temps sur la «mobilisation cachée» déjà en place: les autorités régionales et l'armée devraient intensifier la pression sur certains groupes marginaux pour qu'ils signent des contrats, plutôt que de proclamer une mobilisation générale, ce qui serait politiquement risqué.