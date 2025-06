Le nombre de morts russes en Ukraine a augmenté chaque année depuis 2022. Image: watson

Les pertes russes en Ukraine devraient bientôt atteindre le million

Selon de récentes estimations, 200 000 à 250 000 soldats russes sont morts en Ukraine. A ce rythme, le nombre total des victimes (tuées ou blessées) devrait atteindre la barre du million au cours de l'été.

Depuis le début des hostilités, nombre de bilans et estimations ont tenté de chiffrer le coût humain de la guerre déclenchée par Vladimir Poutine en Ukraine. Si les évaluations peuvent varier, une chose est sûre: les chiffres sont très élevés. «Le conflit entre la Russie et l'Ukraine tue des soldats à un rythme jamais vu en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale», rappelait en début d'année le New York Times.

Il est globalement admis que Moscou a enregistré les pertes les plus importantes. Or, selon les dernières estimations disponibles, les forces russes s'apprêtent à passer la barre du million de victimes, terme qui désigne les soldats tués et blessés. Il s'agit d'un palier «stupéfiant et macabre», commente le centre d'études géopolitiques américain CSIS, qui a partagé ces chiffres début juin.

Au total, les victimes seraient plus de 950 000, détaille le CSIS. A ce rythme, la barre du million devrait être atteinte «au cours de l'été 2025». Le nombre de soldats tués oscillerait entre 200 000 et 250 000.

«Le nombre de morts et de blessés russes est extraordinaire» CSIS

Le centre d'études américain tire ces chiffres d'une estimation formulée en mai dernier par le ministère de la Défense britannique et qui couvre la période allant de février 2022 à avril 2025. Une évaluation qui coïncide partiellement avec les autres bilans disponibles, du moins en ce qui concerne le nombre de morts, rappelle Libération.

Le décompte réalisé par le site russe Mediazona et la BBC fait actuellement état de 111 300 soldats russes tués, alors que le bilan dressé par Meduza, un autre média d'opposition russe, a recensé 165 000 morts entre février 2022 et décembre 2024. Il est important de souligner que ces estimations ne sont pas exhaustives, car elles se basent sur des données publiques et indirectes. Moscou ne fournit aucun bilan officiel, et celui avancé par Kiev est jugé disproportionné.

En appliquant aux quatre premiers mois de 2025 la méthode élaborée par Meduza, basée sur les données du registre des successions, on parvient à près de 34 000 morts supplémentaires, extrapole Libération. Résultat: un bilan d'environ 200 000 morts, similaire à celui mis en lumière par le CSIS.

Les pertes augmentent chaque année

L'analyse du think tank américain montre également que le nombre moyen de victimes russes par jour n'a cessé d'augmenter depuis le début de l'invasion. En juin 2022, on a comptabilisé quelque 170 victimes par jour, contre 667 en juin 2023 et 1163 l'année suivante, selon des chiffres provenant toujours du renseignement britannique.

Depuis janvier, le nombre de pertes semble en train de baisser, tout en restant extrêmement élevé par rapport aux premières phases de la guerre.

Cette progression apparaît également lorsque l'on compare les estimations diffusées au cours des trois dernières années. Fin décembre 2022, deux experts français évaluaient le nombre de morts russes à environ 20 000. En janvier 2023, le renseignement américain faisait état de 60 000 soldats tués, devenus 70 000 à la fin de l'année et 150 000 en mai 2024.

De loin la guerre la plus sanglante depuis 1945

Ces chiffres font du conflit en Ukraine la guerre la plus meurtrière combattue par la Russie après 1945. «Aucune autre guerre que Moscou a menée depuis ne s'est approchée de l'Ukraine en termes de taux de mortalité», indique le CSIS.

Entre 1945 et février 2022, environ 50 000 soldats soviétiques et russes ont été tués, avance le centre d'étude. En l'espace d'à peine trois ans, Moscou a perdu cinq fois plus d'hommes.

Le nombre de soldats tués en Ukraine est 15 fois supérieur au bilan enregistré lors de la guerre en Afghanistan, qui a duré dix ans, et dix fois plus important que les pertes subies pendant les guerres en Tchétchénie, qui ont eu lieu entre 1994 et 2009.

Selon Londres, le Kremlin a adapté sa rhétorique pour justifier la longueur de la guerre et son lourd bilan humain: «l'opération militaire spéciale», censée être de courte durée, a été remplacée par une soi-disant «guerre contre l'Occident» dans le récit officiel.

La Russie a perdu jusqu'à 25 000 hommes en Tchétchénie. Image: AP

De plus, ajoute le CSIS, de nombreux soldats tués et blessés en Ukraine venaient du Grand Nord, de l'Extrême-Orient et des prisons russes. Il ne s'agit donc pas «des enfants des élites de Moscou et de Saint-Pétersbourg».

«Poutine considère probablement ces types de soldats comme plus sacrifiables et moins susceptibles d'ébranler sa base de soutien politique intérieure» CSIS

Cette stratégie a été documentée. Selon plusieurs ONG, analystes et médias locaux, les minorités ethniques et les communautés de migrants sont mobilisées de manière disproportionnée pour aller se battre en Ukraine. Et ce, bien que les Russes blancs constituent 80% de la population totale.

Le centre de réflexion s'est également intéressé aux pertes subies par l'Ukraine. Moins exorbitantes que celles enregistrées par la Russie, elles restent très élevées. Entre 60 000 et 100 000 soldats ukrainiens auraient été tués, pour un total de 400 000 victimes.