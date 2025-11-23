en partie ensoleillé-2°
Russie

Swarovski est accusée d'aider Poutine en Ukraine

Vladimir Poutine avec des jumelles (photo d&#039;archive): selon les médias, les soldats de son armée s&#039;équiperaient de produits de luxe provenant de l&#039;Occident.
Vladimir Poutine avec des jumelles (photo d'archive): selon les médias, les soldats de son armée s'équiperaient de produits de luxe provenant de l'Occident.Image: Sergei Savostyanov, imago

Cette célèbre marque aiderait à équiper les «unités d'élite» de Poutine

L'entreprise autrichienne Swarovski fournirait des lunettes de visée à l'armée russe. Vienne se dit pourtant neutre dans le conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine.
23.11.2025, 11:55
Un article de
t-online

La société autrichienne Swarovski livrerait des lunettes de visée à la Russie. Selon la plateforme en ligne Meduza, ces objets serviraient à l'armée russe. Le fabricant s'est fait connaître pour ses fameuses pierres précieuses, mais il possède aussi une gamme optique à la pointe.

Ces accessoires en provenance d'Autriche sont à la base destinés aux chasseurs. Ils coûtent jusqu'à 5000 dollars dans le commerce. Comme l'explique à Meduza Ivan Stupak, analyste et ancien officier des services de sécurité ukrainiens (SBU):

«En raison de leur prix, ces lunettes sont généralement réservées aux unités d'élite»

Il se réfère aux recherches du portail iStories. Les produits de Swarovski seraient donc également adaptés à une utilisation de combat.

Des lunettes grand luxe pour les troupes russes

Swarovski fournirait ainsi des lunettes de visée à la Russie via des intermédiaires à Dubaï. L'entreprise russe Center for Electronic Commerce (TsEK), qui fabrique elle-même des optiques pour l'armée, distribue ensuite les produits sur le marché national. Ces accessoires d'armes sont également vendus sur les chaînes Telegram.

La liste des pays à qui la Suisse veut vendre ses armes questionne

Il est toutefois difficile de localiser par la suite ces objets sur le front, ajoute l'expert. Car les soldats enveloppent souvent leurs fusils dans des tissus et des matériaux de camouflage.

Selon les investigations, au moins 90 lunettes Swarovski Optik ont été importées en Russie depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022, dont 57 rien qu'en 2023. Leur valeur totale s'élève à près de 21 millions de roubles, soit environ 214  174 francs.

Mais on a aussi découvert des produits des fabricants allemands Schmidt & Bender et Steiner, ainsi que de la marque autrichienne Kahles.

Swarovski fait officiellement la promotion des lunettes de visée issues de sa propre production auprès des chasseurs. (Photo d&#039;archive)
Swarovski fait officiellement la promotion des lunettes de visée issues de sa propre production auprès des chasseurs (photo d'archive).Image: Swarovski / Instagram

Une position qui questionne

Officiellement, Vienne se dit neutre dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Son attitude peu critique à l'égard de Poutine suscite cependant des reproches depuis longtemps. En 2018, le président russe avait même assisté en personne au mariage de l'ancienne ministre des Affaires étrangères viennoise, Karin Kneissl.

Pourquoi le nouveau missile russe fait exploser les règles du jeu

Le pays n'a cessé d'importer du gaz russe qu'au 1er janvier 2025, soit près de trois ans après le début de l'opération du Kremlin contre l'Ukraine. A présent, ce sont les accusations de livraisons de produits Swarovski à l'armée de Poutine qui questionnent.

(Adaptation en français: Valentine Zenker)

La guerre en Ukraine en images
1 / 18
La guerre en Ukraine en images
Un bâtiment en flammes après un bombardement russe, Kiev.
Comment l'Ukraine a capturé des soldats avec des drones terrestres
Video: watson
