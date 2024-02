En 2020 déjà, Navalny avait été victime d'une tentative d'empoisonnement. Keystone

Pourquoi la mort de Navalny n'arrange pas le Kremlin

Alexeï Navalny est décédé vendredi dans une colonie pénitentiaire russe. Sa mort pourrait ébranler la Russie, selon plusieurs experts.

Simon Cleven / t-online

Un article de

Alexeï Navalny est mort. La nouvelle a fait le tour du monde comme une traînée de poudre vendredi en début d'après-midi. Il était considéré comme l'opposant le plus important au régime de Poutine. En effet, personne en Russie n'a posé autant de problèmes au Kremlin ces dernières années. Alexeï Navalny et sa fondation ont multiplié les révélations sur la décadence et la corruption de l'élite russe.

Alors, la mort de l'opposant le plus célèbre du pays aura-t-elle des conséquences sur la politique russe? Qu'est-ce que cela signifie pour les élections présidentielles prévues en mars? Et comment Poutine réagit-il?

«Le Kremlin ne voulait pas faire de Navalny un martyr»

Andreas Umland, expert du Centre d'études d'Europe de l'Est de Stockholm, pense que la mort de Navalny n'était pas dans l'intérêt du Kremlin. «Ils voulaient certes le tenir à l'écart de la politique, mais pas en faire un martyr», affirme l'expert.

En 2020, Navalny avait été victime d'une attaque à l'agent neurotoxique Novitchok. Les observateurs avaient alors attribué la paternité de l'attentat au Kremlin, mais aucune preuve n'avait été apportée. Selon Andreas Umland, c'est là que réside la grande différence avec la mort de Navalny ce vendredi:

«A l'époque, Poutine avait au moins pu nier être responsable de l'attentat»

Mais le fait que Navalny soit mort en détention est cette fois-ci un problème pour le Kremlin.

«Il n'est pas possible de rejeter la cause sur des facteurs extérieurs» Andreas Umland

Quelles conséquences pour le régime russe?

Il n'est cependant pas exclu que sa mort ait été provoquée intentionnellement, selon Andreas Umland. Fin janvier, le frère de l'opposant avait critiqué le fait qu'Alexeï Navalny était torturé en détention «exactement comme dans un manuel». Mais Andreas Umland estime qu'il est peu probable que Navalny ait été activement tué:

«Ce n'est pas dans l'intérêt du Kremlin» Andreas Umland

D'après l'expert, cela s'explique surtout par le fait que Navalny était plutôt populaire au sein de la population russe:

«D'autres opposants assassinés comme Anna Politkovskaïa ou Boris Nemtsov étaient certes populaires, mais ils étaient loin d'avoir autant de poids que Navalny au moment de leur assassinat» Andreas Umland

Politkovskaïa a été retrouvée assassinée en 2006 dans la cage d'escalier de son appartement moscovite.

Nemtsov est mort en 2015 par balles sur le Grand Pont de la Moskova, au centre de la capitale russe, non loin du Kremlin.

En raison de cette popularité, la mort de Navalny pourrait avoir des conséquences plus profondes sur la politique russe, estime Andreas Umland:

«Sa mort pourrait désormais ébranler le régime»

Il n'est toutefois pas encore possible de prévoir quelles seront ces conséquences. «Dans tous les cas, le Kremlin ne peut pas balayer cette situation sous le tapis», conclut le spécialiste.

Le politologue Alexander Libman voit les choses différemment. Lui mène des recherches sur l'Europe de l'Est et la Russie à l'Université libre de Berlin. Et il est d'avis que la mort de Navalny n'aura pas de conséquences à court terme sur la politique russe:

«Le régime de Poutine est trop fort pour cela. Il a déjà survécu à la révolte de Prigojine et mène depuis deux bonnes années la guerre en Ukraine, où la situation n'est actuellement pas non plus mauvaise pour la Russie». Alexander Libman

A moyen et long terme, la mort de l'opposant pourrait toutefois avoir un impact sur la Russie. Il s'agit cependant de l'après-Vladimir Poutine.

«La figure la plus populaire de l'opposition est partie et il n'y a pas, pour l'instant, de véritable alternative» Alexander Libman

D'après le politologue, «l'opposition en exil est à peine entendue sur la scène nationale, notamment parce qu'elle se détache de plus en plus de ce qui se préoccupe vraiment les Russes».

Que signifie la mort de Navalny pour les élections ?

Dans un peu plus d'un mois – du 15 au 17 mars – auront lieu les élections présidentielles russes. Le moment de la mort de Navalny est «étonnant» au vu de cette situation, observe Andreas Umland. Car il est certain que l'opposition va réagir: «La seule question est de savoir comment.»

Une possibilité serait d'organiser de grandes protestations. Dans ce scénario-là, on peut se demander comment réagirait le Kremlin:

«Si des manifestations devaient avoir lieu, on verra à quel point le régime est prêt à les réprimer» Andreas Umland

Mais il en va de même pour l'opposition: si le Kremlin opte pour une répression sévère, les opposants au régime seront-ils prêts à se sacrifier pour la cause?

Alexander Libman estime toutefois que des manifestations sont peu probables. Et si elles devaient avoir lieu, elles seraient plutôt petites, affirme l'expert:

«La machine répressive de Poutine est déjà trop grande pour cela. C'est ce qu'ont montré les manifestations anti-guerre qui ont tout simplement été réprimées».

Boris Nadejdine peut-il diriger l'opposition russe ?

La question reste de savoir qui pourrait à l'avenir remplacer Alexeï Navalny. Boris Nadejdine est «dans les starting-blocks», souligne Andreas Umland. Il souhaitait se présenter aux élections face à Poutine, mais la commission électorale lui a barré la route. Le politicien a fait recours.

Navalny et son équipe ont soutenu publiquement à plusieurs reprises la candidature de Nadejdine et ont appelé les citoyens à soutenir l'opposant à la guerre.

Celui qui se rêve candidat à la présidence est toutefois «d'un autre calibre que Navalny», à croire Andreas Umland. Et son parcours est différent: ses détracteurs ont affirmé à plusieurs reprises qu'il était en fait soutenu par le Kremlin afin de faire croire à une véritable opposition en Russie.

Andreas Umland ne croît toutefois pas à ce scénario: «Poutine ne contrôle pas tout dans le pays». Pour Alexander Libman, en revanche, Nadejdine est «trop faible» pour représenter une véritable alternative.