La Russie peut compter sur l'aide de nombreux pays qui lui envoient des armes ou des composants à double usage. Keystone

Voici les pays qui soutiennent la Russie avec des armes

Les forces russes utilisent chaque jour une énorme quantité d'armes et de munitions sur le champ de bataille ukrainien. Comment le pays, sanctionné et isolé économiquement, arrive-t-il à approvisionner ses troupes? Il peut compter sur ces Etats.

Joana Rettig / watson.de

Plus de «International»

Artillerie, drones, missiles, mitrailleuses, bombes à fragmentation, chars: toute sorte de systèmes d'armes sont utilisés dans la guerre en Ukraine. Jour après jour, les forces armées russes dépensent des millions de francs pour tenir leurs positions ou gagner du terrain.

Dans ce contexte, la question se pose souvent: d'où viennent toutes ces armes et munitions?

Avant même l'invasion, la Russie a été sanctionnée. Depuis le 24 février 2022, le pays est largement isolé sur la scène internationale: la plupart des Etats du monde ont complètement mis fin à leurs relations économiques avec Moscou. Cela vaut également pour le commerce des armes.

Pourtant, on a l'impression que la Russie n'est pas à court de matériel. Mais qui approvisionne le pays?

Une recherche montre que, sous le couvert de chaînes d'approvisionnement commerciales, d'énormes quantités de matériel de guerre continuent d'être envoyées en Russie.

Russie

Jusqu'au début de la guerre, la Russie faisait partie des principaux exportateurs d'armes au monde. Dans certains domaines, le pays a même dépassé l'Occident, expliquait en décembre l'expert militaire et colonel à la retraite Ralph Thiele dans un entretien accordé au portail web.de.

Maintenant, les choses sont bien différentes. «La Russie n'exporte plus autant, sauf vers l'Afrique, où les mercenaires de Wagner sont toujours très actifs», explique-t-il à watson. Pour le reste, le pays est passé à l'économie de guerre. Cela signifie que de nombreux fabricants commerciaux fournissent désormais l'industrie de l'armement.

«La Russie peut produire jusqu'à 40 chars de combat par mois. Si l'on tient compte des remises à niveau des anciens modèles, c'est même le double. L'Occident, même avec les Etats-Unis, est loin derrière» Ralph Thiele

Le service de renseignement de la défense Janes part du principe que la Russie stocke des armes depuis longtemps déjà. Le pays ne s'est jamais engagé à désarmer et a ainsi pu fabriquer et accumuler du matériel de guerre sans être inquiété pendant des décennies.

Pourtant, Moscou a besoin de nombreux composants provenant de l'étranger pour pouvoir fabriquer ses armes. C'est le cas, par exemple, des puces électroniques. Auparavant, explique Ralph Thiele, près des deux tiers des puces utilisées dans les armes high-tech provenaient des Etats-Unis, du Japon, de Corée du Sud, mais aussi de France et d'Allemagne. L'origine de ces produits aujourd'hui n'est pas clairement établie. Ce qui est sûr, c'est que les livraisons du passé aident encore aujourd'hui la Russie à fabriquer des armes.

Des chars russes détruits sont exposés à Kiev. Image: keystone

Corée du Nord

La dictature de Kim Jong-un dispose d'un stock important d'obus d'artillerie et de missiles. Le fait que le pays livre à la Russie est considéré comme une certitude.

Cela expliquerait aussi pourquoi la guerre actuelle a des similitudes avec la Première ou la Seconde Guerre mondiale. La plupart des attaques à proximité du front se limitent en effet à l'artillerie, ce qui a surpris de nombreux experts.

Un rapport des Nations unies indique en outre que les deux pays approfondissent nettement leur coopération. Ainsi, la Russie fournit du pétrole, et la Corée du Nord répond par des armes. C'est surtout au groupe Wagner que l'Etat a livré des missiles et des roquettes en novembre 2022, comme le rapporte l'agence de presse Reuters. La milice privée n'étant plus active en Ukraine, ce commerce s'étendra probablement à l'armée russe.

On soupçonne également la Corée du Nord d'approvisionner la Russie en munitions. Les armes nord-coréennes, par exemple, fonctionnent avec les mêmes calibres que les kalachnikovs russes.

Iran

En septembre, l'Ukraine a abattu le premier drone iranien. Depuis, Moscou n'a cessé d'intensifier ses attaques. L'Iran a d'abord nié avoir livré ses Mohajer-6 et Shahed-136 à la Russie, mais les enquêtes menées par différentes autorités attestent du contraire.

Les forces de sécurité ukrainiennes examinent régulièrement les pièces des drones abattus ou de ceux qui ont déjà causé des destructions et des ravages. Il apparaît alors clairement qu'il s'agit de matériel de guerre iranien. Les services secrets des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne voient également des signes de trafic d'armes entre les deux Etats.

Un Shahed-136 iranien dans le ciel de Kiev. Image: sergey shestak/epa

Le commerce se fait surtout sous le couvert de livraisons de biens de consommation, comme le suppose le service d'information Lloyd's List Intelligence. Parallèlement, les navires disparaissent soudainement des radars – et ce, explique l'entreprise dans son analyse, de manière accrue depuis l'été 2022.

«Le commerce maritime entre l'Iran et la Russie via la mer Caspienne, une route vraisemblable pour le transport d'armes, est en augmentation», écrit le service d'information. Les navires qui effectuent cette liaison le font de manière routinière avec les signaux du système d'identification automatique désactivés. Une nette augmentation des livraisons a été constatée en juillet 2022.

Turquie

On a supposé et on suppose encore que des fabricants turcs apportent également des drones en Russie. Ceux-ci démentent toutefois avec véhémence les rumeurs.

«Le président turc a acquis une bonne position dans ce domaine», explique Ralph Thiele, qui ajoute:

«Erdoğan ne livre vraisemblablement pas d'armes lui-même, mais grâce au système corrompu qu'il a mis en place, des navires de livraison peuvent être reconditionnés en Turquie et en haute mer»

En d'autres termes, les armes qui arrivent clandestinement de Syrie ou d'Iran en passant par le Bosphore, la mer Noire et la Russie sont transbordées en Turquie.

Chine

«La Chine ne veut pas livrer des armes, mais elle aide la Russie en lui fournissant des composants à double usage», explique Ralph Thiele. Par «composants à double usage», l'expert entend surtout les puces utilisées pour de nombreux appareils électroniques, mais aussi pour des armes high-tech. Les drones conventionnels en font également partie: des appareils volants que chaque ménage privé peut se procurer. «La plupart des drones construits sont destinés à un usage privé», continue Ralph Thiele.

Ceux-ci peuvent alors être utilisés pour la reconnaissance, par exemple, mais aussi être pourvus de munitions.

Cela coïncide avec les déclarations des autorités ukrainiennes qui, depuis quelques mois, trouvent de plus en plus de composants chinois dans les obus russes.

Inde

Toujours selon l'expert militaire Ralph Thiele, il faut partir du principe que les Etats corrompus trouvent des moyens de faire du commerce d'armes avec la Russie. «De nombreux Etats, dont la Chine et l'Inde, ne sont pas satisfaits de l'ordre mondial occidental, car celui-ci favorise l'Occident sur le plan économique et politique. Par conséquent, ces pays veulent lui rendre la vie difficile», explique-t-il.

Cela se traduit par la poursuite des échanges commerciaux avec la Russie et donc par l'apparition de composants à double usage dans les systèmes d'armes.

Autres Etats

Parmi les Etats «corrompus» énumérés par Ralph Thiele, on trouve également le Brésil ainsi que différents pays africains ou asiatiques qui ne soutiennent pas en soi la guerre en Ukraine, mais qui soutiennent la Russie dans sa querelle avec l'Occident.

L'Afrique du Sud a été accusée par les Etats-Unis d'exporter des armes vers la Russie, mais l'expert militaire n'y croit pas vraiment, du moins pas à une commande de l'Etat. «Il est clair que l'Afrique du Sud est un pays sympathisant de la Russie», ajoute-t-il.

L'Occident

A propos de l'Afrique du Sud: selon Thiele, des entreprises occidentales produisent également en Afrique du Sud, sous un autre nom, des composants que la Russie peut ensuite utiliser pour ses systèmes d'armes.

Traduit et adapté de l'allemand par Tanja Maeder