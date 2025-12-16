brouillard
DE | FR
burger
International
Guerre contre l'Ukraine

Ukraine: l'ISW est dans la tourmente à cause de paris

Un soldat ukrainien dans la région de Kharkiv: le tracé du front fait désormais l&#039;objet de paris en ligne.
Un soldat ukrainien dans la région de Kharkiv: le tracé du front fait désormais l'objet de paris en ligne.Image: José Colon / Getty

Un pari sur l'Ukraine révèle quelque chose d'«extrêmement préoccupant»

Des parieurs s'étaient basés sur une carte désormais controversée du prestigieux Institute for the Study of War. Outre les questions morales, la façon dont l'affaire a été gérée jette désormais le discrédit sur cette structure respectée au niveau mondial.
16.12.2025, 05:3116.12.2025, 07:24
Fabian Hock / ch media

Les médias, les experts et même des gouvernements se fient à ses cartes et analyses sur la guerre en Ukraine. L’Institute for the Study of War, en abrégé ISW, compte parmi les sources d’information sur les conflits les plus importantes au monde.

L’institut renommé basé à Washington est désormais confronté à un sérieux problème de crédibilité. A l’origine, un incident survenu le mois dernier, et la manière dont l’institut y a réagi.

Une prise de territoire infirmée

Ce jour-là, des utilisateurs de la plateforme de paris en ligne Polymarket avaient misé des sommes élevées sur la prise par les troupes russes, avant la soirée, de la ville de Myrnohrad, dans l’est de l’Ukraine. Pour le règlement de ces paris, Polymarket s’appuie notamment sur les cartes publiées par l’ISW.

Parier sur la guerre en Ukraine? Ce site américain se fait taper dessus

Peu avant la clôture du pari, sur la carte de l’ISW, un point stratégiquement important de Myrnohrad a soudain été signalé comme étant sous contrôle russe, alors qu’aucun indice fiable ne le confirmait. Polymarket a interprété cette modification comme une prise de territoire et a procédé aux paiements, permettant à certains utilisateurs de réaliser des gains importants. Au total, 1,3 million francs auraient été misés.

Image
carte: watson

Le lendemain matin, la modification avait disparu. Deux jours plus tard, l’ISW expliquait dans un communiqué qu’il s’agissait d’une modification «non autorisée». Peu après, le nom d’un collaborateur de l’ISW chargé des données géographiques avait disparu du site internet.

C'est le magazine en ligne Responsible Statecraft qui a rapporté l’affaire. Le portail appartient au Quincy Institute for Responsible Statecraft, un think tank de politique étrangère basé à Washington. Le magazine s’appuie, pour cela, sur des enquêtes de 404 Media, un média spécialisé dans l'actu technologique qui avait été le premier à rendre l’affaire publique.

Une enquête insuffisante

Le 17 novembre dernier, l’ISW a expliqué que dans la nuit du 15 au 16 novembre, une modification non autorisée et non approuvée avait été apportée à sa carte de l’Ukraine, avant d’être supprimée à nouveau avant le début de la journée habituelle de travail. Cette modification n’avait eu aucune incidence sur les cartes officielles ni sur les analyses de l’ISW.

La guerre du pétrole rattrape Moscou

Contacté, l’institut s’est contenté d’envoyer une réaction générale. Il explique:

«L'ISW s’engage à fournir des évaluations fiables et objectives des conflits qui constituent une menace pour les Etats-Unis ainsi que pour leurs alliés et leurs partenaires, afin d’informer les décideurs, les journalistes, les organisations humanitaires et les citoyens sur des guerres dévastatrices.»

L’ISW ajoute qu’il a pris conscience que:

«Certaines organisations et certaines personnes encouragent les paris sur l’évolution de la guerre en Ukraine et des cartes de l’ISW sont utilisées pour régler ces paris.»
«L’ISW désapprouve explicitement de telles activités et s’oppose fermement à l’utilisation de nos cartes à ces fins, pour lesquelles nous ne donnons expressément pas notre consentement»
«Ils sont stupides»: des Ukrainiens nous racontent l'occupation russe

L’ISW n’a pas répondu à la question concernant l’analyste qui avait modifié la carte, ni aux critiques concernant l’examen de l'affaire à l'interne.

Une réputation écorchée

Celle-ci a provoqué la stupeur chez les experts en sécurité. Michael Kofman, l’un des spécialistes militaires les plus renommés, a écrit sur X qu’il espérait que l’ISW allait clarifier les accusations.

Ulrich Kühn, de l’Institut de recherche sur la paix et la politique de sécurité de l’Université de Hambourg, critique vivement l’institut. Ulrich Kühn nous explique:

«Comment est-il possible qu’à l’ISW, des personnes comme cet analyste, quelqu’un qui semble travailler pour son propre compte, soient manifestement employées?»
Ulrich Kühn, expert en sécurité.
Ulrich Kühn, expert en sécurité.Image: IFSH

La gestion de l’affaire est elle aussi scandaleuse, estime Ulrich Kühn. Au lieu de faire toute la lumière de manière rigoureuse, l’ISW aurait apparemment tenté d'«étouffer l'affaire» et ne se serait adressé prudemment au public qu’après que certains médias ont rendu l'histoire publique.

Ulrich Kühn est directeur du domaine de recherche sur le contrôle des armements et les nouvelles technologies. Il publie lui-même régulièrement sur la guerre en Ukraine. Si l’affaire est aussi bouleversante, c’est parce que l’ISW figure parmi les trois principales sources mondiales en matière de suivi en temps réel de la guerre d’agression russe.

Les saisies «d'armes illicites» explosent en Ukraine et ça inquiète

Les analyses de l’institut sont régulièrement citées par des gouvernements, notamment côté britannique. Qu’une organisation non gouvernementale jouissant d’une telle notoriété n’éclaire pas mieux une affaire de ce type est «extrêmement préoccupant», selon Ulrich Kühn. L’ISW comme référence en matière d’analyses sur l’Ukraine «a vécu», explique l'expert. Il lance:

«Il est désormais possible de tout remettre en question»

Les paris sur l'Ukraine, une pratique dénoncée

Le comportement de l’ISW n’est toutefois pas le seul élément à poser question dans cette affaire. Le projecteur se braque aussi sur le fait que des citoyens ordinaires peuvent parier sur des batailles durant la guerre en Ukraine.

Il y a deux semaines, une autre affaire dans laquelle des cartes de la guerre en Ukraine jouaient également un rôle avait déjà fait grand bruit. Le projet ukrainien Deep State Map avait accusé un opérateur de paris américain d’utiliser illégalement ses cartes à des fins de paris.

On vous en parlait ici:

Parier sur la guerre en Ukraine? Ce site américain se fait taper dessus

Ulrich Kühn se dit lui aussi consterné. L'expert explique:

«Des gens parient sur la misère et la violence de la guerre»

Cela ouvre aussi la porte à d’éventuelles manipulations. «C’est pervers», ajoute Ulrich Kühn. En tout état de cause, l’ISW aurait tout intérêt à faire la lumière sur cette affaire avec la plus grande transparence possible.

Traduit de l'allemand par Joel Espi

Toute l'actu' brûlante sur l'Ukraine...
Le «spam»: la tactique ukrainienne dont l'Occident devrait s'inspirer
1
Le «spam»: la tactique ukrainienne dont l'Occident devrait s'inspirer
Ces Bretons «sauvent des vies» en Ukraine avec leurs vieux filets de pêche
Ces Bretons «sauvent des vies» en Ukraine avec leurs vieux filets de pêche
de Antoine AGASSE
A bord du train qui a permis à des Russes de «s'évanouir dans la nature»
A bord du train qui a permis à des Russes de «s'évanouir dans la nature»
de Guillaume DECAMME, Kaliningrad, Russie
Zelensky pourrait briser une promesse cruciale après la guerre
Zelensky pourrait briser une promesse cruciale après la guerre
de Denis Trubetskoy, Kiev
A Pokrovsk, la guerre change de dimension
A Pokrovsk, la guerre change de dimension
de Daniel Huber
J'ai visité les lieux les plus glauques de Tchernobyl
J'ai visité les lieux les plus glauques de Tchernobyl
de joel espi, tchernobyl
Thèmes
La guerre en Ukraine en images
1 / 18
La guerre en Ukraine en images
Un bâtiment en flammes après un bombardement russe, Kiev.
partager sur Facebookpartager sur X
Comment l'Ukraine a capturé des soldats avec des drones terrestres
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
«Abruti sans fin»: Trump choque jusque dans son propre camp
Donald Trump a provoqué un tollé en attribuant le meurtre du réalisateur Rob Reiner à son «anti-trumpisme», malgré une enquête policière pointant son fils comme principal suspect. Ses propos, jugés indécents jusque dans son propre camp, ont suscité une vague de condamnations politiques et médiatiques.
Donald Trump a attribué lundi le meurtre de Rob Reiner, tué avec son épouse dans leur domicile de Los Angeles, à l’anti-trumpisme «enragé» du réalisateur renommé, dans un message virulent qui a outré élus et commentateurs jusque dans le camp conservateur. La mort de Rob Reiner, auteur entre autres de Quand Harry rencontre Sally, serait «due à la colère qu’il a suscitée chez d’autres» avec sa «névrose anti-Trump», a asséné le président américain sur son réseau Truth Social.
L’article