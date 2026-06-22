Une image du cargo en feu, partagée par la marine ukrainienne. Image: Facebook

Une frappe russe contre un cargo fait des morts en mer Noire

Un navire battant pavillon panaméen a été touché par un drone russe en mer Noire. Les autorités ukrainiennes évoquent des pertes.

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Un cargo a pris feu en mer Noire après une attaque de drone russe, faisant au moins un mort, a annoncé lundi le Premier ministre adjoint ukrainien Oleksii Kuleba.

«Une frappe de drone a provoqué l'incendie d'un navire battant pavillon panaméen. Un membre d'équipage a été tué: il s'agissait d'un cuisinier âgé de 58 ans, de nationalité égyptienne», précise le ministre.

Neuf membres de l'équipage

Dans un message posté sur Facebook, la marine militaire ukrainienne affirme avoir «mené avec succès» une opération de sauvetage visant à évacuer l’équipage du navire. Neuf personnes se trouvaient à bord du bateau, précise cette source, qui fait état de «plusieurs pertes».

«Cet incident démontre une fois de plus que la Fédération de Russie continue d’enfreindre les normes du droit maritime international et de menacer la navigation civile», ajoute la marine ukrainienne.

Selon le site Marine Traffic, le bateau était parti de Körfez, en Turquie, et était dirigé vers la ville roumaine de Sulina.

(afp/asi)