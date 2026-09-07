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Russie: L'ONG Memorial confie ses craintes sur Poutine

Ilya Remeslo et Elena Zhemkova
A gauche: le militant russe Ilya Remeslo, arrêté le mois dernier et en attente de jugement pour «diffusion de fausses informations sur l'armée russ». A droite: Elena Zhemkova directrice de Memorial, organisation russe de défense des droits humains.Image: afp/montage watson

«Pour Poutine, la faiblesse signifie que la victoire est à portée de main»

Nouvelle vague de répression redoutée en Russie: selon la directrice de l'ONG russe Memorial, les élections législatives de septembre pourraient s'accompagner de plus d'arrestations et d'envois au front.
07.09.2026, 17:1707.09.2026, 17:17

La directrice de Memorial, organisation russe de défense des droits humains lauréate du prix Nobel de la paix, a déclaré redouter une nouvelle vague de répression après les élections législatives de septembre, avec plus d'arrestations et d'envois de personnes sur le front en Ukraine.

Lors d'un entretien exclusif à Amsterdam, Elena Zhemkova a également affirmé sa volonté de poursuivre le combat pour les droits humains en Russie, bien que son organisation ait été déclarée illégale et qu'elle-même ait été contrainte à l'exil.

«La situation empire» et «après les élections, on assistera à une nette détérioration», dit cette femme de 65 ans.

La Russie a changé sa stratégie pour épuiser les défenses de Kiev
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Seul parti d'opposition interdit

Le mois dernier, la Cour suprême russe a interdit à Yabloko, le seul parti opposé à la guerre, de participer aux élections, où l'opposition au président Vladimir Poutine sera quasi inexistante.

«Davantage de personnes seront arrêtées pour des motifs futiles et envoyées en prison»
Elena Zhemkova
«Ils cherchent à envoyer des gens en prison. Pour eux, la prison est une voie vers le front (de la guerre contre l'Ukraine)»
Elena Zhemkova

«La situation au front est très fragile», ajoute-t-elle.

Des purges staliniennes à Poutine

Memorial, qui partage le prix Nobel de la paix 2022 avec le Centre ukrainien pour les libertés civiles et le militant biélorusse détenu Ales Bialiatski, a été fondé en 1989.

Elle a documenté pendant des années les purges staliniennes, puis la répression dans la Russie de Vladimir Poutine, notamment pendant les guerres de Tchétchénie.

Elle a été dissoute par la justice russe l'année dernière. Elena Zhemkova a elle-même quitté le pays et continue de diriger l'ONG depuis Berlin.

«Plus ils essaieront de faire taire Memorial ou d'effacer son nom en Russie, plus il résonnera fort à l'étranger»

Zhemkova s'exprimait en marge d'une exposition intitulée «Artistes contre le Kremlin: la mémoire demeure» (Artists Against the Kremlin: Memory Remains), au centre culturel De Balie à Amsterdam.

«Ils ont été attachés nus»: la Russie torturerait ses propres soldats
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L'exposition présente des œuvres d'artistes contraints à l'exil, réduits au silence ou persécutés. Selon Zhemkova, elle illustre parfaitement le travail accompli par Memorial hors de Russie.

«Si nous ne comprenons pas le passé et n'en tirons pas les leçons, nous répéterons les mêmes erreurs. Et notre présent et notre avenir seront terribles», dit-elle.

«Une propagande sophistiquée»

Alors que la Russie semble intensifier son offensive en Ukraine et mettre à l'épreuve l'unité occidentale par des attaques «hybrides» en Europe, Zhemkova appelle à une réponse ferme. Lorsque l'Europe hésite, Poutine «y voit une faiblesse».

On a participé à un entraînement secret
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«Et pour Poutine, que signifie la faiblesse? Cela signifie que la victoire est à portée de main et qu'il faut aller plus loin», redoute Zhemkova.

Elle souligne l'existence de ce qu'elle qualifie d'«immense mécanisme répressif» en Russie et d'une «propagande très puissante et sophistiquée».

Réécriture de l'Histoire

Elle donne pour exemple un projet visant à remplacer le musée du Goulag de Moscou par une nouvelle exposition documentant les crimes nazis commis contre l'Union soviétique durant la Seconde Guerre mondiale.

«Ce n'est qu'une partie de ce qu'ils font», a-t-elle dit.

«Malheureusement, le processus de réécriture de l'Histoire est bien plus vaste, bien plus profond. Il s'agit aussi de la destruction de monuments»

La militante des droits humains affirme se sentir en sécurité à Berlin, bien qu'elle soit éloignée de ses amis, de son foyer et de sa famille, désormais dispersée dans huit pays. «Nous nous retrouvons sur Zoom chaque semaine», raconte-t-elle en riant.

Ce jeune Irlandais est devenu la bête noire du Kremlin
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Et bien que la situation en Russie semble empirer de jour en jour, elle garde espoir.

«Nous essayons d'expliquer que tout le monde n'est pas devenu un criminel. Qu'il existe une autre Russie. Même aujourd'hui»

Ce qui lui donne de l'espoir, c'est le courage de ses camarades militants et les formes de protestation créatives d'artistes, comme ceux qui exposent actuellement à Amsterdam.

Les oeuvres présentées dans l'exposition racontent souvent une histoire triste et tragique de répression. «Mais, d'un autre côté, l'autre facette de ces oeuvres raconte toujours une histoire de solidarité, d'amour, d'amitié, de famille».

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