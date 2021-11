Série

«Tiger King», la série Netflix qui passionne autant qu'elle inquiète

L'une des séries les plus suivies sur Netflix érige en héros un riche et mégalo propriétaire de fauves. Alors que la deuxième saison revenait sur nos écrans mercredi, l'association Quatre pattes en a profité pour alerter sur la réalité abominable qui se cache derrière la fiction.

«On estime à 10 000 le nombre de grands félins vivant en captivité aux États-Unis. Un chiffre considérable si l'on estime que seuls environ 3900 tigres vivent encore à l'état sauvage dans le monde.» C'est le constat accablant publié ce mercredi 17 novembre par Quatre pattes, l’organisation mondiale luttant pour le bien-être des animaux. Ces chiffres ont été partagés alors que la deuxième saison de Tiger King vient d'être lancée.

Le documentaire Netflix raconte notamment l'histoire de Joe Exotic, un exploitant de zoo situé à Oklahoma, aux Etats-Unis. L'homme de 58 ans y est considéré comme l'éleveur de tigres le plus prolifique du pays. Depuis son lancement en décembre 2020, le show a séduit près de 64 millions de spectateurs. Lesquels se révèlent tantôt choqués, tantôt passionnés par un parcours proche d'un véritable polar à rebondissements.

Cette photo d'archive non datée fournie par la prison du comté de Santa Rose à Milton, en Floride, montre Joe Exotic, aussi connu sous le pseudo de «Tiger King». Image: AP Santa Rosa County Jail

Cruauté envers les animaux

«Un coup d'œil dans les coulisses [de la série] révèle la véritable ampleur de la cruauté envers les animaux et un réseau international d'élevage, de commerce et d'exploitation de tigres, de lions et d'autres grands félins», insiste Quatre pattes. Des dénonciations qui concordent avec celles d'un avocat de People for the Ethical Treatment of Animals faites en avril 2020. A l'époque, le témoin avait déjà fait état d'une centaine de tigres abattus et maltraités contre de l'argent, rapportait The Hill à l'époque.

«Lorsque les animaux n'ont plus aucune valeur commerciale, ils sont souvent tués et les parties de leur corps, leur peau et leurs os sont vendus pour être utilisés dans la médecine traditionnelle ou la fabrication de bijoux» Quatre pattes communiqué

Le 2 avril 2019, ces délits ont amené la justice américaine à condamner Joe Exotic. Lequel est, au total, tombé pour 17 chefs d'accusation fédéraux de maltraitance envers les animaux et de deux autres pour un complot visant à tuer Carole Baskin, défenseuse de la cause animale qui critiquait ses méthodes.

Adulation du public

Alors que l'ex-propriétaire de tigres et de lions purge actuellement 22 ans de prison, un problème subsiste. Le succès du documentaire Netflix semble participer à l'engouement toujours plus grandissant du public pour les zoos, estime Quatre patte. D'après l'association, seule une interdiction du commerce des grands félins et des parties de leur corps pourrait mettre un terme à un tel succès. Ce qui sauverait enfin ces animaux sauvages. Dans son communiqué, Quatre pattes exhorte ainsi le public à «s'abstenir de visiter et soutenir financièrement les lieux qui proposent des interactions avec des animaux vivants».

Si Tiger King se déroule aux États-Unis, la situation n'est pas plus glorieuse de l'autre côté de l'Atlantique. Selon l'association, en Europe, environ 1600 tigres vivant également en captivité ont été recensés.