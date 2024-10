Mort en Italie d'un malade atteint de vieillissement prématuré

Né le 1er décembre 1995 dans le nord de l'Italie, Sammy Basso a fait des études universitaires à Padoue et il s'est spécialisé en 2021 en biologie moléculaire avec une thèse cherchant à clarifier la relation entre les inflammations et la progéria, selon le quotidien La Repubblica.

Voici la puissance de l'arsenal militaire iranien

L'attaque iranienne de missiles, mardi contre Israël, livre des enseignements sur les capacités militaires de la République islamique. Un expert suisse en dit plus.

L'Iran avait attaqué Israël avec des drones et quelques missiles en avril. Cette offensive avait alors retenti comme un avertissement. Celle menée mardi soir est plus que cela. Elle s'est accompagnée d'un message diplomatique. «Selon le ministère iranien de la défense, il a été envoyé aux Etats-Unis via l'ambassade suisse à Téhéran», explique Clément Therme de l'Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID), à Genève.