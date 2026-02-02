Le rappeur Snoop Dogg a déjà plusieurs petits-enfants. Image: imago / Fraser Band

«J’ai perdu l’amour de ma vie»: triste nouvelle pour Snoop Dogg

Connue pour ses succès musicaux, la star du rap traverse un drame intime. La petite-fille de Snoop Dogg est décédée à l’âge de dix mois, après une naissance prématurée.

La famille de Snoop Dogg traverse une période très difficile. La petite-fille du rappeur, Codi Dreaux, âgée de dix mois, est décédée lundi dernier. L’annonce a été faite samedi sur Instagram par sa fille, Cori Broadus. La jeune femme de 26 ans a écrit en légende d’une photo en noir et blanc où elle apparaît avec son bébé:

«Lundi, j’ai perdu l’amour de ma vie. Ma Codi»

La fillette était née prématurément en février 2025 et avait passé presque toute sa courte vie en soins intensifs. Ce n’est qu’au début du mois de janvier que Codi avait enfin pu rentrer à la maison, seulement quelques semaines avant son décès.

La naissance de Codi avait été marquée par de graves complications. Elle est venue au monde dès la 25e semaine de grossesse, après que les médecins ont constaté des complications mettant en danger la vie de sa mère, Cori Broadus. Une césarienne d’urgence a dû être pratiquée afin de sauver la vie de la mère et de l’enfant.

La fille de Snoop Dogg, Cori Broadus, vit une perte tragique. Image: instagram / princessbroadus

De beaux espoirs partagés avant la désillusion

La joie était immense dans la famille lorsque la petite Codi a enfin pu quitter l’unité de soins néonatals après dix mois d’hospitalisation. Début janvier, Cori Broadus partageait encore des moments de bonheur avec ses abonnés sur Instagram. En légende de photos et d’une vidéo la montrant au lit avec sa fille, elle écrivait:

«Elle est à la maison. Merci pour chaque prière, chaque message, chaque preuve d’amour. Dieu les a tous entendus.»

Pour Snoop Dogg, ce n’est pas la première fois qu’il doit faire le deuil d’un petit-enfant. En 2019 déjà, la famille avait été frappée par une tragédie similaire, lorsque son fils aîné, Corde, avait perdu son bébé nouveau-né après seulement dix jours de vie.

Le rappeur de 54 ans est père de quatre enfants. Outre Cori, il a trois fils adultes, Corde, Cordell et Julian Broadus, âgés de 27 à 31 ans. Grâce à eux, Snoop Dogg est déjà grand-père à plusieurs reprises. A ce stade, le rappeur ne s’est pas exprimé publiquement sur le décès de sa plus jeune petite-fille.