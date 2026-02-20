Une actrice porno motive un skieur russe de façon inattendue

Le fondeur russe Savelii Korostelev, engagé aux Jeux de Milan-Cortina sous bannière neutre, a reçu le soutien inattendu d’une actrice pornographique, lui ayant promis une récompense insolite en cas de médaille.

Quatrième du skiathlon en ouverture des Jeux olympiques de Milan-Cortina, le fondeur russe Savelii Korostelev, engagé en Italie sous bannière neutre, est annoncé par les médias russes au départ du 50 kilomètres classique prévu samedi (11h), même si sa fiche sur le site officiel des Jeux ne mentionne pas cette course à son programme olympique.

En cas de participation, Korostelev, qui a également terminé 35e du sprint et 15e du 10 kilomètres, bénéficiera du soutien d’une certaine «Mary Rock», une actrice pornographique russe se disant «passionnée de sport et admiratrice des Jeux», comme le rapporte Nordic Magazine.

Mais «Mary Rock», 214 000 followers sur Instagram, ne se limite pas au simple rôle de supportrice. Pour motiver Savelii Korostelev, elle lui a promis une récompense très particulière en cas de médaille: elle réalisera un marathon sexuel de seize heures.

Il s’agit de «le motiver et de célébrer sa réussite», a-t-elle déclaré à ses fans sur son compte Telegram.



Savelii Korostelev est passé proche du podium sur le skiathlon. Image: keystone

Pourquoi seize heures? «C’est le chiffre idéal», affirme-t-elle. «Sur 24 heures, il faut bien garder huit heures pour dormir. Pour la récupération de l'organisme.» On touche ici à la véritable performance sportive. A se demander si courir 50 kilomètres ne serait pas plus facile...

Selon le média russe Mash, cité par Nordic Magazine, Savelii Korostelev a réagi à ce qui fait actuellement le buzz en Russie, en déclarant à la presse qu’il était uniquement focalisé sur les compétitions sportives. Plus tard, il s’est également exprimé sur Telegram, assurant avec humour: «Pour un début de journée aussi joyeux et une telle couverture médiatique, je serai toujours redevable».

