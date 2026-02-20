ciel couvert
DE | FR
burger
Sport
Jeux olympiques

JO: Une actrice porno motive un skieur russe de façon inattendue

Une actrice porno motive un skieur russe de façon inattendue

Le fondeur russe Savelii Korostelev, engagé aux Jeux de Milan-Cortina sous bannière neutre, a reçu le soutien inattendu d’une actrice pornographique, lui ayant promis une récompense insolite en cas de médaille.
20.02.2026, 20:5320.02.2026, 21:46

Quatrième du skiathlon en ouverture des Jeux olympiques de Milan-Cortina, le fondeur russe Savelii Korostelev, engagé en Italie sous bannière neutre, est annoncé par les médias russes au départ du 50 kilomètres classique prévu samedi (11h), même si sa fiche sur le site officiel des Jeux ne mentionne pas cette course à son programme olympique.

En cas de participation, Korostelev, qui a également terminé 35e du sprint et 15e du 10 kilomètres, bénéficiera du soutien d’une certaine «Mary Rock», une actrice pornographique russe se disant «passionnée de sport et admiratrice des Jeux», comme le rapporte Nordic Magazine.

Une mesure pour l’égalité des sexes irrite les skieuses

Mais «Mary Rock», 214 000 followers sur Instagram, ne se limite pas au simple rôle de supportrice. Pour motiver Savelii Korostelev, elle lui a promis une récompense très particulière en cas de médaille: elle réalisera un marathon sexuel de seize heures.

Il s’agit de «le motiver et de célébrer sa réussite», a-t-elle déclaré à ses fans sur son compte Telegram.

Individual neutral athlete Savelii Korostelev reacts after crossing the finish line in the cross country skiing men&#039;s 10km interval start free at the 2026 Winter Olympics, in Tesero, Italy, Frida ...
Savelii Korostelev est passé proche du podium sur le skiathlon.Image: keystone

Pourquoi seize heures? «C’est le chiffre idéal», affirme-t-elle. «Sur 24 heures, il faut bien garder huit heures pour dormir. Pour la récupération de l'organisme.» On touche ici à la véritable performance sportive. A se demander si courir 50 kilomètres ne serait pas plus facile...

Selon le média russe Mash, cité par Nordic Magazine, Savelii Korostelev a réagi à ce qui fait actuellement le buzz en Russie, en déclarant à la presse qu’il était uniquement focalisé sur les compétitions sportives. Plus tard, il s’est également exprimé sur Telegram, assurant avec humour: «Pour un début de journée aussi joyeux et une telle couverture médiatique, je serai toujours redevable».

(roc)

Plus d'articles sur les JO d'hiver 2026
Surexcité, le père de cet athlète aux JO commet une grosse gaffe
Surexcité, le père de cet athlète aux JO commet une grosse gaffe
de Florian Vonholdt
Elle ne voulait plus patiner, elle gagne les JO
Elle ne voulait plus patiner, elle gagne les JO
de Adrian Bürgler
Trump veut venir aux JO, mais il y a un problème
Trump veut venir aux JO, mais il y a un problème
de Nils Kögler
Voici ce que les Italiens pensent vraiment des JO
Voici ce que les Italiens pensent vraiment des JO
de Claudio Zanini, Martin Probst, Ralf Streule, Klaus Zaugg
Elle brise le tabou du poids en skeleton: certaines ne portent «qu’un slip»
Elle brise le tabou du poids en skeleton: certaines ne portent «qu’un slip»
La gardienne de la Nati a eu une intuition géniale avant la médaille
La gardienne de la Nati a eu une intuition géniale avant la médaille
de Klaus Zaugg
L'échec du ski suisse féminin aux JO cache un problème plus grave
L'échec du ski suisse féminin aux JO cache un problème plus grave
de Sven Papaux
La Suisse n'est pas encore une nation de biathlon
La Suisse n'est pas encore une nation de biathlon
de ralf streule, antholz
Les fans alémaniques de la Nati sont furieux
Les fans alémaniques de la Nati sont furieux
de Marcel Kuchta
Voici la vraie raison du cruel échec de la Nati aux JO
Voici la vraie raison du cruel échec de la Nati aux JO
de klaus zaugg, Milan
Voici pourquoi la star romande du ski-alpinisme est absente
Voici pourquoi la star romande du ski-alpinisme est absente
Loïc Meillard prend un virage crucial dans sa carrière
Loïc Meillard prend un virage crucial dans sa carrière
de martin probst
Le biathlon jouit d'un privilège trop important aux JO
Le biathlon jouit d'un privilège trop important aux JO
de Romuald Cachod
Un Romand dénonce: «Les JO dénaturent notre sport»
Un Romand dénonce: «Les JO dénaturent notre sport»
de Julien Caloz
Mikaela Shiffrin, un diamant poli par sa mère
Mikaela Shiffrin, un diamant poli par sa mère
de Robin GREMMEL
Elle a une bonne raison d'ouvrir sa combinaison après les courses
Elle a une bonne raison d'ouvrir sa combinaison après les courses
de Sebastian Kunze
Embrouille aux JO: «L'esprit du curling est mort»
Embrouille aux JO: «L'esprit du curling est mort»
de Jérôme RASETTI
Brignone pourrait payer son retour rapide sur les skis
Brignone pourrait payer son retour rapide sur les skis
de Jérôme RASETTI
Ce commentateur de la RTS enflamme jusqu'en France après son direct
3
Ce commentateur de la RTS enflamme jusqu'en France après son direct
de Antoine Menusier
Cette athlète a réussi l'exploit dont Lindsey Vonn rêvait
Cette athlète a réussi l'exploit dont Lindsey Vonn rêvait
de Jannik Meyer
Pourquoi les JO rejettent Mastercard
Pourquoi les JO rejettent Mastercard
de Melanie Muschong, Benjamin Zurmühl
Le rival de Loïc Meillard craque complètement
Le rival de Loïc Meillard craque complètement
de Yoann Graber
Marco Odermatt n'était pas à 100% lors de ces JO
Marco Odermatt n'était pas à 100% lors de ces JO
de martin probst, bormio
Thèmes
Les meilleures et les pires tenues des athlètes aux JO 2026
1 / 40
Les meilleures et les pires tenues des athlètes aux JO 2026

La Suisse
partager sur Facebookpartager sur X
Ce chien a volé la vedette aux Jeux olympiques
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Surexcité, le père de cet athlète aux JO commet une grosse gaffe
Après le record olympique du patineur de vitesse néerlandais Joep Wennemars jeudi, son père est devenu incontrôlable en tribune. Et il a commis une belle boulette.
Le père du patineur de vitesse néerlandais Joep Wennemars a créé un moment mémorable lors des JO de Milan-Cortina.
L’article