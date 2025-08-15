Suède: deux blessés dans une fusillade près d'une mosquée

Deux personnes ont été blessées après des tirs près d'une mosquée à Örebro, en Suède. La police cherche le tireur. La ville avait subi la pire fusillade de l'histoire du pays en février dernier.

Plus de «International»

Deux personnes ont été blessées vendredi dans une fusillade près d'une mosquée à Örebro, ville du sud de la Suède, a indiqué la police suédoise.

Selon des médias locaux, l'une a été touchée alors qu'elle sortait de la mosquée. La police a exhorté le public à rester à l'écart des lieux pendant les recherches pour retrouver le tireur.

La police près d'une mosquée à Örebro. Image: TT NEWS AGENCY

«La police a ouvert une enquête préliminaire pour tentative de meurtre. Deux personnes ont été blessées à la suite de cette fusillade», a indiqué la police dans un communiqué, n'apportant aucune autre précision sur les circonstances de la fusillade ni sur une éventuelle arrestation de l'auteur.

«Nous recherchons actuellement activement le ou les auteurs», a déclaré à l'AFP Anders Dahlman, porte-parole de la police. «Nous interrogeons des témoins et l'enquête technique est en cours», a-t-il ajouté.

En février, Örebro a connu la pire fusillade de l'histoire en Suède: un homme de 35 ans est entré dans un centre de formation pour adultes et a abattu 10 personnes avant de retourner son arme contre lui. (sda/ats/afp)