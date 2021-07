La semaine de watson en 9 histoires, c'est par ici 👋

International

RTS, climat, Euro, animatrice de matinale pas matinale, small talk, Histoire ou coolitude, voici le meilleur de la semaine, avec son méli-mélo de petits et grands moments. Go!

Amendes honorables

Des amendes et des dénonciations, il y en a eu pas mal depuis que la police peut les distribuer en Suisse. Rien que dans les cantons romands, lors des deux vagues de pandémie de Covid? 16 000. Spoiler: le canton de Vaud est le plus sévère.

La Nati dans l'Histoire?

Bien sûr, la Suisse a quitté l'Euro. Et avec courage et panache. Mais le match de fou contre la France restera-t-il dans la mémoire collective ou sera-t-il oublié comme tant d'autres? On a posé la question à un historien du sport et, pour de multiples raisons, il n'en est pas certain.

Laura, pas du matin

Elle n'a pas beaucoup dormi, mais elle nous a réveillés. Laura Chaignat a fait ses adieux à la matinale de Couleur 3 il y a quelques jours, après deux ans et demi à la barre. Au micro de watson, l'animatrice jurassienne raconte les matins compliqués, la tête dans le brouillard (restons polis), ses rires «gênants», sa passion pour la radio et ce qui l'attend dorénavant.

Vidéo: watson

Covid et weed

Hausse des prix, difficultés de ravitaillement, baisse de la qualité: le confinement du printemps 2020 a boosté la consommation de cannabis, mais a mis à rude épreuve les consommateurs réguliers. Alors que l’ONU vient de dévoiler un rapport sur le marché de la drogue durant la pandémie, un fumeur se confie à watson.

Catastroph(ism)e

Grave, OK, mais grave comment? Et comment doit-on réagir?Climatologue des plus réputés au monde, le professeur honoraire de l'Université de Genève Martin Beniston s'inquiète pour la planète. Mais à l'heure de nouvelles alertes du GIEC, il met en garde contre le catastrophisme.

La RTS du monde d'avant

Mis sur pied après l'enquête du «Temps» sur des cas de harcèlement au sein de la RTS, le Collectif de défense, un organe indépendant, a révélé cette semaine les conclusions de ses investigations. D'après les informations recueillies par watson, des femmes, aussi, seraient soupçonnées de comportements inadéquats, et la problématique de la souffrance au travail l'emporterait sur le harcèlement proprement dit.

Héros mal aimé?

Les dissidents de Petko savent l'inanité de s'opposer aux éloges de la vox populi, puisque cette voix est d'abord un klaxon, et le peuple un gigantesque kop. L'entraîneur de l'équipe de Suisse est contesté depuis sept ans, malgré des résultats sans précédents. En un soir, un certain match contre la France, il est devenu un grand rassembleur. Où est la vérité?

Sommer vs Tsitsipas♥️

Chez watson, on est d’accord pour dire que ce sont deux athlètes de haut niveau, mais difficile de se mettre d’accord sur leur coolitude. Et c'est ÉVIDEMMENT le plus important.

#blablabla

Marie-Adèle Copin n'aime pas grand-chose si ce n'est snober les gens et juger tout ce qui l'entoure. Cette semaine, elle s'attaque au small talk. Vous allez tous en prendre pour votre grade. (Chut, maintenant.)

Vidéo: watson

