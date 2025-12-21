Le nom de Micheline Calmy-Rey et apparu dans la masse de documents publiée vendredi. Image: AFP

Une ex-conseillère fédérale mentionnée les dossiers Epstein



Dans le cadre de la publication de nouveaux documents Epstein par le ministère américain de la Justice, des pistes mènent en Suisse. Parmi les noms cités (sans grand contexte), on trouverait l'ancienne conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey.



Vendredi, le ministère américain de la Justice a rendu publics de nombreux nouveaux documents sur le délinquant sexuel Jeffrey Epstein. Des milliers de pages, dont beaucoup de passages restent caviardés. Mais, comme le rapporte la NZZ am Sonntag, plusieurs pistes mèneraient en Suisse.

On y trouverait notamment des mentions de... L'ancienne conseillère fédérale socialiste Micheline Calmy-Rey, du banquier Jes Staley lié à UBS, et d'un ou une témoin suisse en lien avec des accusations d'abus. Ainsi que des contacts avec le milieu du mannequinat helvétique. Un vol d'Epstein au départ de Genève y serait également documenté.

Le nom de Calmy-Rey

Le nom de Micheline Calmy-Rey apparaîtrait dans un résumé d'e-mails envoyés par Epstein. Un message du 1er octobre 2010 évoquerait des propositions de rencontres privées avec plusieurs ministres des Affaires étrangères — dont l'ancienne conseillère fédérale.

Contactée par le journal, la principale intéressée affirme n'avoir jamais rencontré Epstein. Elle ne se souvient d'aucune demande de rendez-vous en 2010, année où elle était vice-présidente du Conseil fédéral et dirigeait le Département des affaires étrangères. Elle dit ne pas comprendre pourquoi son nom figure dans ces documents.

Le banquier d'UBS

Les dossiers révèleraient aussi des échanges d'e-mails entre Epstein et Jes Staley, un banquier américain qui serait passé par le conseil d'administration d'UBS. Staley aurait été, à ce moment-là, un haut dirigeant de JP Morgan, la banque d'Epstein. Il aurait été son ami personnel et aurait passé des vacances sur sa tristement célèbre île privée.

Dans un message, Staley lui indiquerait sa présence à Zurich à un moment où Epstein aurait déjà été condamné pour délits sexuels. Un document de 2011 mentionnerait par ailleurs qu'un contact avec un banquier d'UBS aurait été organisé pour Epstein. Staley aurait rejoint le conseil d'administration d'UBS en 2015, avant de démissionner pour diriger une autre banque.

Un ou une témoin suisse non identifié-e

Dans la partie qu'on appelle «privilege logs» des dossiers – des documents qui ne peuvent pas être publiés pour des raisons juridiques – il y aurait une mention d'un ou une témoin suisse. Une entrée de 2009 évoquerait la «formation de jeunes filles pour les utiliser comme pièges sexuels».

Cette personne serait citée plusieurs fois, mais son identité et son genre restent inconnus. La trace en question daterait d'une période où plusieurs victimes poursuivaient déjà Epstein pour abus sexuels sur mineures.

Genève et le milieu du mannequinat

Enfin, les dossiers feraient état d'un vol d'Epstein depuis Genève. Et cela correspond au témoignage de Beatrice Keul, ancienne finaliste de Miss Suisse. Elle avait raconté qu'au début des années 1990, Epstein l'aurait importunée et lui aurait dit venir régulièrement à Genève «pour rendre visite à son argent».

Les documents révèleraient aussi des liens avec le milieu du mannequinat suisse. Epstein aurait collaboré avec Jean-Luc Brunel, un agent de mannequins français, décédé en 2022. Ce dernier aurait entretenu des contacts avec des agences suisses. De nouvelles photos montrent Brunel avec Epstein et Ghislaine Maxwell.

