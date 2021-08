International

Image: shutterstock

La semaine de watson en 10 histoires, c'est par ici 👋

Des restaurateurs qui abandonnent le lunch, des talibans «modérés», un consentement expliqué, un Messi qui se prend pour Dieu, des sandwichs qui déchirent des photos de pieds ou encore Bienne qui boude le français. Voici le meilleur de la semaine.

Le lunch qui flanche

À cause de la pandĂ©mie, une pĂ©nurie de serveurs et de cuisiniers touche l'ensemble de la Romandie. LassĂ©e par les incertitudes de la branche ou fatiguĂ©e par les horaires, une partie du personnel a profitĂ© des pĂ©riodes de fermeture pour se reconvertir. Les restaurants sont forcĂ©s d'adapter leur offre.

Mouiller ne suffit pas

En Suisse, pĂ©nalement, il n’y a viol que s'il y a contrainte. Mais oĂč est la notion de consentement dans tout ça? Et d’ailleurs, c’est quoi le consentement? La sexologue, psychologue et chroniqueuse Romy Siegrist nous explique tout.

La mesure de la mesure

A Ă©couter certaines personnes prenant la parole en Occident sur les talibans, ou en observant simplement celles qui se taisent, Jonas Follonier se demande Ă quoi elles jouent. Les islamistes doivent jubiler. C'est l'Ă©pisode d'Absurdie de la semaine.

Cracher sa Biel ?

Un rÚglement municipal soumis à votation veut obliger les commerçants à rédiger leurs réclames en allemand et en français, les deux langues officielles de Bienne. Mais la résistance s'organise chez les opposants à cette mesure. Le maire de Bienne, Erich Fehr, explique sa démarche à watson.

HĂ©ro de guerre

PrÚs de 80% de l'héroïne mondiale est produite en Afghanistan: une source de revenus fondamentale pour les talibans, qui s'en servent depuis plus de 20 ans. Explications.

Messie ? Mais non!

Si JĂ©sus revenait parmi les siens, serait-il jaloux des footballeurs? A tout le moins, les hommes d’église constatent que Lionel Messi lui vole la vedette, sinon ses symboles religieux.

Super ton CV !

Le double engagement d'Uli Forte Ă la tĂȘte d'un nĂ©o-promu en 2e division du foot suisse (Yverdon-Sport), et d'un technicien de haut vol aux commandes de notre sĂ©lection nationale de basket, sĂ©duit autant qu'il interroge.

À taaaaaaaaable !

Les Bouffistas, c'est comme les foodistas en moins casse-couilles. Margaux et Marie-AdĂšle ont fait le tour des grandes villes de Suisse romande Ă la recherche du meilleur sandwich. SixiĂšme Ă©pisode: Deluxe-Sandwicherie Ă NeuchĂątel. (Snif, c'Ă©tait le dernier Ă©pisode!)

Histoire antiatomique

Tu viens boire un Guy dans mon abri atomique avec mes deux perruches dorées qui picorent le cujigno? C'est chelou, mais c'est suisse!

# feet porn

Quand Benjamin Décosterd était enfant, les photos de vacances c'était important. Il fallait choisir quelles photos faire, pour ensuite les développer, et finalement s'en foutre. Aujourd'hui, on prend plein de photos, pour ensuite les poster sur les réseaux, et finalement s'en foutre. Mais alors pourquoi montrer ses pieds et ses jambes à la plage?

