Après Novartis, Roche investit également des milliards aux États-Unis.

La pharma investit aux Etats-Unis: quel avenir pour les sites suisses?



Menacée par les droits de douane du président américain, la pharma suisse investit massivement aux Etats-Unis.

Pascal Michel / ch media

Plus de «International»

Roche investit 50 milliards de dollars dans ses sites de production et de recherche aux Etats-Unis. Les fonds devraient être versés au cours des cinq prochaines années, selon le groupe pharmaceutique bâlois. Ces investissements serviront à financer des sites existants et de nouvelles installations, notamment dans l'Indiana, en Pennsylvanie, dans le Massachusetts et en Californie.

Outre l'expension du réseau actuel, une usine de thérapie génique, un centre de recherche sur l'intelligence artificielle ainsi qu'une installation de production de médicaments anti-graisse verront ainsi le jour. Roche exploite actuellement déjà 13 installations de production et 15 centres de recherche aux Etats-Unis. Grâce à ces investissements, l'entreprise va créer:

1000 emplois au sein du groupe lui-même.

11 000 emplois indirects grâce à ces montants considérables.

L'impact de Trump

Cette annonce est directement liée aux menaces du président américain Donald Trump d'imposer «très bientôt» des droits de douane également sur les produits pharmaceutiques. La pharma était exclue du dernier coup de massue tarifaire de début avril, que le républicain a finalement reporté. Si cette industrie se retrouvait dans le collimateur de Trump, cela aurait des conséquences importantes pour la principale branche exportatrice suisse.

On vous en parlait 👇 Trump sait comment faire plier l'économie suisse

Car jusqu'à présent, les médicaments pouvaient être transférés sans droits de douane vers ce qui est le plus grand marché pharmaceutique du monde. En augmentant sa production aux Etats-Unis, Roche espère ainsi contourner d'éventuels droits de douane.

Dans son communiqué, Roche ne mentionne pas les droits de douane, mais écrit que dès que la capacité de production supplémentaire sera disponible, Roche exportera plus de médicaments hors des Etats-Unis qu'elle n'en importera.

Cela se fera-t-il au détriment des filiales et des emplois suisses? Interrogé, Roche nous écrit que les investissements américains n'auront pas d'impact sur les sites en Europe et en Suisse.

La concurrence entre les sites s'intensifie

Novartis, le deuxième grand groupe pharmaceutique suisse, a également annoncé récemment une démarche similaire. Le géant pharmaceutique agrandit ses dix sites américains actuels, et y construit sept nouvelles usines. Novartis consacrera 23 milliards de dollars à ces investissements au cours des cinq prochaines années. Le directeur général de Novartis, Vasant Narasimhan, a déclaré ceci, toujours sans mentionner directement les droits de douane ou le président américain:

«Ces investissements sont le reflet d'un environnement politique et réglementaire favorable à l'innovation aux Etats-Unis» Vasant Narasimhan

Pour l'association professionnelle Interpharma, les décisions des deux poids lourds suisses de la pharma d'investir montrent que la concurrence internationale entre les sites s'intensifie. On peut lire dans un communiqué:

«Les entreprises pharmaceutiques actives au niveau mondial s'adaptent à l'évolution des conditions-cadres. Les sites qui offrent un marché attractif, que ce soit par leur taille, par le rendement sur l'innovation ou grâce à un environnement attrayant pour la recherche et les études cliniques, ont de meilleures cartes en main dans la compétition pour de nouveaux investissements.»

«Il devrait être clair désormais, que si à l'avenir la Suisse veut rester leader dans le domaine des sciences de la vie, elle doit renforcer son attractivité de manière ciblée».

L'association Scienceindustries s'exprime dans le même sens. Son directeur, Stephan Mumenthaler, demande que la Suisse élabore une stratégie locale.

«Celui qui souhaite des investissements doit offrir des conditions attrayantes. D'autres pays agissent de manière stratégique et la Suisse devrait en faire autant»

Par là, il entend par exemple la mise en œuvre de l'impôt minimum de l'OCDE, une solution dans l'accord avec l'Union européenne ainsi qu'une nouvelle extension des accords de libre-échange.