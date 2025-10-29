Le port du casque devient obligatoire sur les pistes de ski italiennes. (Image symbolique) Image: KEYSTONE

L'Italie rend le casque de ski obligatoire et ça impacte la Suisse

L'Italie dégaine une nouvelle réglementation pour les skieurs: l'obligation générale du port du casque. Ce qu'il en est en Suisse.

Nina Bürge Suivez-moi

Plus de «International»

Dès le mois de novembre, le port du casque devient obligatoire sur toutes les pistes de ski en Italie. Tous les amateurs de sports de glisse sont concernés: skieurs, snowboardeurs et même adeptes de luge.

Jusqu’à présent, l’obligation ne s’appliquait en Italie qu’aux enfants et adolescents jusqu’à 18 ans. A partir de cette saison d’hiver, toute personne surprise sans casque risque une amende allant de 10 à 150 euros. Le forfait de ski peut également être retiré en cas d’infraction.

En Suisse et en France, aucune loi n’impose le port du casque, pas même pour les enfants. En Autriche, il existe une obligation pour les mineurs jusqu’à quinze ans, sauf dans les Länder du Vorarlberg et du Tyrol.

De Zermatt à Cervinia

Dans le domaine skiable de Zermatt, on peut facilement skier jusqu'à Cervinia, en Italie.

Interrogée par watson, la responsable communication des remontées mécaniques explique que les détenteurs d’un forfait valable pour le domaine de Zermatt sont informés de la réglementation italienne concernant le port du casque.

Lors de l’achat d’un forfait international pour Zermatt, l’obligation de porter un casque est clairement indiquée. Image: capture d'écran

63 000 accidents sur les pistes de ski suisses

D’après le Bureau suisse de prévention des accidents (BPA), contacté par watson, environ 63 000 personnes se blessent chaque année sur les pistes suisses. On ignore toutefois quelle proportion d’entre elles portait un casque, cette information n’étant pas consignée dans les rapports d’accidents.

En Suisse, le casque est obligatoire uniquement lors de cours encadrés, tant pour les participants que pour les moniteurs.

Selon Christoph Leibundgut, porte-parole du BPA, l’instauration d’une obligation générale du port du casque représenterait un effort administratif considérable.

Au début des années 2000, seuls 16% des personnes présentes sur les pistes helvétiques portaient un casque, selon les statistiques du BPA pour la saison 2002/03. Près de dix ans plus tard, en 2011/12, ce taux atteignait 80%. Depuis la saison 2020/21, il se situe à 95%.

Le BPA recommande fortement le port du casque lors de toute activité de sports de neige, rappelant qu’en cas de chute, une protection permet de réduire d’un tiers les blessures à la tête.

Adapté de l'allemand par Tanja Maeder