International

Suisse

La semaine de watson en 9 histoires, c'est par ici!



Image: shutterstock

Best of watson

La semaine de watson en 9 histoires, c'est par ici!

Petit coup dans le rétro de la semaine: glaciale, certes, mais pas si mal au final. On vous a préparé un récap' en attendant l'ouverture des terrasses.

Team watson Team watson Suivez-moi Se désabonner

Détente , mais pas trop!

Enfin! Les cinémas, les salles de spectacles et surtout les terrasses peuvent ouvrir dès lundi. C'est déjà ça de (re)pris sur l'ennemi. Joie et allégresse. Mais avec les mains ripolinées et à bonne distance, bitte schön. Ce serait naze de devoir fermer dans 4 semaines parce qu'on n'a pas su se tenir. Pigé?

C'est parti en steak

C'est l'histoire d'un type qui écrit une lettre de lecteur d'un autre temps et d'un journal qui l'a publiée. Mal leur en a pris. Des vengeresses ont fait savoir bruyamment et violemment que ce genre de propos n'avaient plus voix au chapitre. L'affaire résumée ici:

La CCCC , tu connais?

La Culture du Chaos par Christian Constantin, ça te dit quelque chose? Comment, non? Petit cours de rattrapage, en six points.

Valaisans pas contents

Footballeurs du dimanche ou des talus (ou des talus du dimanche), ceci vous concerne. Gavés par ce qu'ils considèrent être une injustice crasse, les clubs de football valaisans lancent une pétition adressée au Conseil fédéral. Explications:

Lui, il sait dire merci

L'initiative est suffisamment exceptionnelle pour qu'on la relève. Un restaurateur (si si) écrit au Conseil fédéral pour lui dire merci. Oui, tout à fait : MERCI.

Laisse béton

Le béton n'est pas prêt de disparaître, n'en déplaise aux zadistes. Pourtant, c'est vrai qu'il est à l'origine d'une bonne partie des nuisances qui contribuent au réchauffement climatique. L'architecte suisse établit à Paris Philippe Rahm nous explique pourquoi.

Question de genres

La question va prendre de plus en plus d'importance. Que faire lorsque des athlètes viennent bousculer les codes et les catégories? Teasing: Alexia, rugbywoman transgenre, sera notre invitée dans quelques jours. En attendant, pour comprendre, vous pouvez lire ceci.

Ramadan is back

Le prêcheur genevois n'a pas dit son dernier mot. Bien au contraire, puisqu'il revient avec un slam dans lequel il met en garde l'Occident. Retour sur le personnage avec Antoine Menusier.

Le train, parfois ça craint

Usager des trains, ceci te concerne. Entre ceux qui braillent au téléphone et ceux qui mangent leur truc qui embaume tout le wagon, tu ne peux que partager les agacements de Marie-Adèle. Non?

Plus d'articles sur les sujets de société On n'a pas envie de faire des bébés pendant la pandémie Link zum Artikel La France offre les protections hygiéniques aux étudiantes Link zum Artikel 6 questions que vous vous posez sûrement sur #MeTooInceste Link zum Artikel Un quart des entrepreneurs suisses sont des femmes Link zum Artikel