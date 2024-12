Des membres de l'Etat islamique auraient-il pu être libérés de la prison syrienne de Saidnaya? imago / dr / montage

Des djihadistes suisses ont-ils profité du chaos en Syrie? Berne répond

Après la chute de Bachar al-Assad, la libération des prisons syriennes laisse planer le doute: des djihadistes pourraient-ils avoir été lâchés dans la nature? La question se pose aussi pour la Suisse. Le DFAE a répondu à watson.

Quand une insurrection gagne, elle vide souvent les prisons, remplies d'opposants au régime. La chose est vraie de la Révolution française à la rébellion syrienne, de la Bastille à la tristement célèbre prison de Saidnaya.

Mais la comparaison s'arrête là. Car l'établissement, nommé «l'abattoir humain» par Amnesy International, a été un des instruments les plus terribles de la répression du régime de Bachar al-Assad.

Les rebelles islamistes d'Abou Mohammed al-Joulani ont ouvert les portes des cellules dimanche et libéré les civils emprisonnés. Mais si la plupart des prisonniers étaient des innocents, simples opposants politiques au régime, d'autres détenus étaient derrière les barreaux pour des raisons bel et bien légitimes.

Islamistes suisses en prison au Kurdistan syrien

On pense notamment à des djihadistes, y compris de l'Etat islamique. Le cruel groupe terroriste salafiste avait semé la terreur en Syrie entre 2014 et 2019 et était combattu par l'armée syrienne de Bachar al-Assad. Se pourrait-il que des djihadistes suisses aient été remis en liberté?

Contacté, le Département fédéral des Affaires étrangères confirme à watson que plusieurs djihadistes suisses sont emprisonnés dans des geôles syriennes. Mais, selon les informations de l'office tenu par Ignazio Cassis, ils se trouvent tous dans des prisons kurdes, au nord-est du pays. Celles-ci ne sont pas concernées par la rébellion d'al-Joulani.

«Le DFAE a connaissance de trois hommes et d’une femme avec son enfant de nationalité suisse détenus par les autorités de facto kurdes dans la région du nord-est de la Syrie» Département fédéral des affaires étrangères

Ces informations correspondent aux informations diffusées par Temps Présent, en mars dernier. L'émission de la RTS révélait alors la présence de trois djihadistes masculins, d'une femme et d'un enfant. Les autorités suisses ne veulent toutefois pas les rapatrier en Suisse, le Conseil fédéral estimant que «la sécurité de l'Etat et de la population prime sur ces cas individuels».

Pas de djihadistes suisses dans la nature

Se pourrait-il toutefois que d'autres djihadistes suisses, qui ne sont pas passés par la case prison, soient toujours présents dans la nature en Syrie? L'Etat islamique est en effet encore présent dans quelques poches de résistance à l'est du pays. Le DFAE précise également:

«Nous n’avons pas connaissance d’autres ressortissants suisses détenus ou de combattants suisses actifs en Syrie» Département fédéral des affaires étrangères

Selon le DFAE, 60 personnes sont inscrites au registre des Suisses de l'étranger pour la Syrie et une y était de passage.

Combattants français et allemands

Il est toutefois à noter que des djihadistes d'autres pays occidentaux pourraient encore être présents en Syrie. Selon un rapport du Soufan Center datant de 2017, près de 1900 Français s'étaient rendus dans le pays pour faire le djihad, ou encore plus de 900 Allemands et 500 Belges.

Une partie des combattants masculins ont été tués. Des femmes et des enfants sont cependant encore sur place. En 2023, environ 80 Françaises qui avaient accompagné leur mari pour faire le djihad avaient déclaré «ne pas vouloir rentrer», note Le Point. Et Radio France notait en septembre dernier que 120 adolescents de nationalité française se trouvent dans les camps tenus par les Kurdes, au Nord-Est du pays.