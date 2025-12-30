Google a lancé son service de messagerie électronique le 1er avril 2004. Image: Imago

Cette fonctionnalité très attendue arrive sur Gmail

Google introduit une fonction qui permet aux utilisateurs de modifier a posteriori leur adresse Gmail. L’ancienne adresse serait alors conservée comme alias.

Marcel Horzenek / t-online

Google a annoncé une nouvelle fonction qui permet aux utilisateurs de Gmail, pour la première fois depuis le lancement du service il y a plus de 20 ans, de modifier leur adresse e-mail. L’entreprise déploie cette nouveauté progressivement, comme le révèlent des documents d’assistance.

Jusqu’ici, seuls les détenteurs d’un compte Google associé à une adresse e-mail externe pouvaient la modifier. Les utilisateurs d’une adresse en «@gmail.com» devaient, en cas d’insatisfaction, créer un tout nouveau compte. Une démarche qui entraînait la perte de l’historique des achats sur le Play Store, des playlists enregistrées sur YouTube et d’autres données liées au compte.

La nouvelle fonction doit précisément résoudre ce problème. Après la modification, l’adresse d’origine restera active sous forme d’alias, indique Google. Les e-mails envoyés à l’ancienne adresse continueront ainsi d’arriver dans la même boîte de réception. La connexion aux services Google fonctionnera aussi bien avec la nouvelle qu’avec l’ancienne adresse. Toutes les données existantes dans Google Drive, Google Photos et les autres services resteront accessibles.

Quelques restrictions et conditions

Google a également prévu plusieurs restrictions afin d’éviter les abus. Un changement ne serait ainsi possible qu’une seule fois tous les douze mois. La nouvelle adresse ne pourrait par ailleurs pas être supprimée durant cette période. Les utilisateurs resteraient toutefois libres de revenir à tout moment à leur adresse d’origine.

Le changement ne sera possible que d’une adresse en «@gmail.com» vers une autre adresse en «@gmail.com». Ceux qui souhaitent passer à une adresse externe devront donc toujours dissocier leur compte Gmail de leur compte Google. Lors du choix du nouveau nom d’utilisateur, aucune restriction particulière ne s’appliquerait, à condition, bien sûr, que l’adresse souhaitée soit encore disponible.

Comment ça fonctionne, et à quoi prêter attention

D’un point de vue technique, la procédure est décrite comme simple dans la documentation d’assistance. Dans les paramètres du compte, sous «Informations personnelles», les utilisateurs trouvent une rubrique « Adresse E-mail», puis «Adresse e-mail du compte Google». Si la fonction est activée pour le compte concerné, une option permettant de modifier l’adresse y apparaît. Si ce n’est pas le cas, cela signifie que le compte n’a pas encore été autorisé à effectuer le changement.

Google met toutefois en garde contre d’éventuelles complications lors de l’utilisation de Chromebooks ou de la connexion à des sites tiers via «Se connecter avec Google». Avant d’effectuer le changement, les utilisateurs sont invités à vérifier s’ils utilisent des services critiques étroitement liés à leur adresse e-mail exacte.

Les pages d’assistance consacrées à la nouvelle fonction n’étaient dans un premier temps apparues qu’en hindi. Elles sont désormais disponibles dans plusieurs langues, dont l’allemand et le français, ce qui laisse penser que Google prépare un déploiement à l’échelle mondiale. Une annonce officielle assortie d’un calendrier précis se fait toutefois encore attendre.