Les nouvelles icônes Google (en bas) et les anciennes sur un même écran: Google souhaite que les icônes se distinguent davantage les unes des autres à l'avenir. Image: IMAGO / CFOTO

Il va y avoir du nouveau pour les applications Google

Google travaille à un nouveau visuel pour ses applications comme Gmail et Google Docs. Des captures d'écran révèlent des changements notables dans les couleurs et les formes des icônes.

Steve Haak / t-online

Plus de «International»

Un article de

Changement de design chez Google: le groupe souhaite revoir les icônes de ses applications dites Workspace. C'est ce que rapporte le site spécialisé 9to5Google. Parmi ces applications figurent notamment Gmail, Drive, Agenda et Meet.

Les icônes de ces applications devraient recevoir un nouveau dégradé de couleurs, que le groupe utilise déjà pour d'autres services Google. Ces derniers mois, Google avait déjà revu les icônes de Google Photos et de Maps.

Selon 9to5Google, ce nouveau dégradé vise à refléter l'intégration croissante de l'intelligence artificielle dans les applications. Dans le même temps, le groupe répond aux critiques adressées au design actuel, jugé insuffisamment différencié d'une icône à l'autre.

Moins de couleurs, des formes plus nettes

Concrètement, un élément central des icônes actuelles doit disparaître: la combinaison des quatre couleurs Google au sein d'un même symbole. Le groupe misera davantage sur des couleurs dominantes uniques, indique-t-on. Les contours qui entourent actuellement les icônes seront eux aussi supprimés.

Pour le service cloud Drive, la couleur rouge présente en bas à droite disparaît. Il restera une combinaison de vert, de jaune et de bleu. La forme de l'icône sera plus arrondie et légèrement agrandie.

Les applications bureautiques Docs, Sheets et Slides conserveront chacune leur couleur principale. Tandis que l'icône de Docs restera au format portrait, Sheets et Slides passeront au format paysage, en adéquation avec l'usage de ces outils.

Les nouvelles icônes se distinguent nettement mieux les unes des autres. Image: 9to5google

De gros changements pour Google Chat et Gmail

La refonte la plus visible concerne Google Meet. La plateforme de vidéoconférence adopte un nouveau design avec le jaune comme couleur dominante. Auparavant, le logo associait le rouge, le vert, le bleu et le jaune.

Google Chat sera lui aussi redessiné: l'icône affichera désormais une bulle de dialogue arrondie avec l'esquisse d'un sourire. La teinte verte rappelle l'ancien service Hangouts.

Pour le service de messagerie Gmail, la forme d'enveloppe familière est conservée, mais paraît plus arrondie. Le rouge dominera désormais le design, tandis que les autres couleurs Google ne seront plus utilisées qu'avec discrétion.

Un retour en arrière pour Agenda

Agenda emprunte une voie différente: la nouvelle icône s'inspire davantage des anciens designs et reprend l'apparence d'un calendrier classique à effeuiller. Pour Google Tasks également, le symbole de base, la coche, est conservé. La forme précise de l'icône apparaît cependant moins clairement définie que pour les autres applications.

La date à laquelle les nouvelles icônes seront officiellement déployées n'est pas connue. Il est envisageable que le groupe les présente lors de sa conférence de développeurs Google I/O, qui se tiendra les 19 et 20 mai en Californie.