Darius Rochebin sur France 2? La rumeur enfle

Alors que le mercato médiatique bat son plein chez nos voisins, le présentateur suisse de la chaîne LCI serait «l'homme dont tout le monde parle à Paris» pour remplacer Anne-Sophie Lapix au «20 Heures» de France 2.

Bruce Toussaint? David Pujadas? Xavier de Moulins? Caroline Roux? Les stars du petit écran qui auraient les épaules pour succéder à Anne-Sophie Lapix au «20 Heures» de France 2 ne manquent pas. Mais selon certains snipers du paysage télévisuel français, Martin Bouygues, patron de TF1, aurait «tenté une dernière manœuvre jeudi soir», pour «retenir» un autre poids lourd de la télévision française:

Darius Rochebin.

Le journaliste suisse, pilier de l’info sur la chaîne LCI, aurait été approché par la direction de France Télévisions pour mener la grand-messe du soir à la rentrée, un métier qu’il a bien connu dans notre pays.

«Il est l'homme dont tout le monde parle à Paris depuis quelques heures... France TV va-t-elle parvenir à s'offrir Darius Rochebin?» Clément Garin, chasseur de scoop médiatique sur X.

En quelques années, lui et ses interviews ont su se faire une place de choix sur les écrans français. Avec des audiences réjouissantes et des invités qui se bousculent pour passer la soirée Face à Darius Rochebin du lundi au jeudi, le Suisse a fréquemment crée l’événement, de Marine Le Pen à Benjamin Netanyahou, en passant par Volodymyr Zelensky ou l’ancien Secrétaire d’Etat américain Antony Blinken.

Un talent qui ferait donc des envieux, notamment du côté de France 2.

Cette rumeur de changement de crémerie divise les internautes, entre ceux qui regrettent déjà de le perdre sur LCI et ceux qui pensent que Darius aurait tort de migrer sur le service public. Mais force est de constater qu’il est toujours autant apprécié du public français.

Alors que le mercato bat son plein à Paris, tous les jeux ne sont pas encore faits et les chaînes se chamaillent à coups de biffetons et de créneaux horaires pour démarrer le match en septembre avec la meilleure équipe possible.