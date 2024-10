Le lieutenant Dan est passé de héros à paria, en Floride cette semaine. image: getty

Pourquoi tout le monde s'acharne sur le «héros» de l'ouragan Milton

Il se fait appeler «Lieutenant Dan» et a fait sensation cette semaine en refusant de quitter son petit voilier dans la baie de Tampa, au risque de mourir dans la tempête. Mais depuis que les internautes ont découvert son passé de criminel, le vent a tourné.

Joseph Malinowski, aka «Lieutenant Dan», a vécu une semaine compliquée, passant en quelques jours du statut du vétéran qui brave l'ouragan Milton à celui de paria, au bénéfice d'un casier judiciaire long comme le bras. Rembobinons un peu.

Mardi, dans la baie de Tampa, en Floride, alors que l'ouragan Milton promettait la désolation sur son passage, un homme a attiré l'attention des réseaux, grâce à une courte séquence vidéo le dévoilant sur son bateau, torse nu et buriné par le soleil du sud. De bonne humeur, «Lieutenant Dan» expliquait qu'il ne quitterait pas son petit voilier, alors qu'il a déjà survécu à Hélène et que la région était soumise à un nouvel ordre d'évacuation.

Ce bateau, payé 1200 dollars lorsqu'il est arrivé sur la côte ouest il y a cinq ans, c'est son domicile. S'il fuyait, il abandonnait le peu qu'il lui reste.

«J'ai confiance en ma capacité à surmonter cette épreuve, à moins qu'elle ne se transforme en une situation du type "Magicien d'Oz" et que je me retrouve au Kansas» Lieutenant Dan

Courageuse ou suicidaire, sa décision a ému les internautes au point d'en faire le visage de l'ouragan Milton. En quelques heures, les curieux et les journalistes se sont agglutinés autour de son voilier pour en savoir un peu plus. Sans compter les autorités, qui ont tenté à plusieurs reprises de le déloger afin qu'il se mette en lieu sûr. Un échec. Dan ne quittera pas son embarcation, quitte à mourir dans la tempête.

Vidéo: twitter

Et puis l'ouragan s'est écrasé sur Siesta Key, à 20h30 mercredi soir, à une petite heure de route de notre homme. Si Milton ne s'est pas révélé aussi meurtrier que prévu, la région a été dévastée. Au réveil, jeudi, les Américains n'avaient apparemment qu'une chose en tête: Lieutenant Dan a-t-il survécu? La réponse est oui, même si «la proue a rebondi sur le quai à plusieurs reprises» durant la nuit.

«Je vais très bien!» Lieutenant Dan, jeudi matin, à un journaliste de NBC News

Au beau milieu de la tempête, Adin Ross, un célèbre streameur américain, a voulu tirer son épingle du jeu en promettant à notre rescapé un nouveau bateau d'une valeur de 100 000 dollars, ainsi qu'un contrat de diffusion sur la plateforme Kick.

L'objectif était d'offrir à l'étrange influenceur des océans la possibilité de raconter sa vie, en direct, sur les eaux du golfe du Mexique. Une surprise inespérée pour cet homme qui a perdu ses jambes à 16 ans, lutté contre le cancer à 30 et traversé une dépendance à l'Oxycontin pendant près de 14 ans:

«Mes chèques d'invalidité de la Sécurité sociale sont suffisants pour survivre, mais là je pourrais vivre. Merci, que Dieu te bénisse»

Un conte de fées au milieu de la tempête? Presque. Car dans la foulée de cette fin heureuse, les détectives des Internets ont décidé de fouiller le passé du Lieutenant Dan. Et le vétéran en difficulté se révèle être en réalité un homme au passé criminel plutôt chargé. Son casier judiciaire abrite une bonne dizaine d'agressions, de coups et blessures, de possessions de drogue et de vols en tout genre.

Il vient d'ailleurs de passer six mois derrière les barreaux pour avoir frappé un agent de police au nez. Libéré en 2022, Joseph Malinowski, de son vrai nom, a déclaré que son passé ne le «définit pas».

«J'essaie d'aller de l'avant» Lieutenant Dan

Pour les internautes, souvent intraitable derrière leur écran, ce passé semble impardonnable et l'homme «ne mérite pas qu'on l'aide». Alors que plusieurs rumeurs feront état d'une annulation des 100 000 dollars promis par Adin Ross, il n'en est rien. Du moins selon les dernières déclarations du célèbre streamer, qui parle de «fake news» et «d'acharnement». Jusqu'à preuve du contraire, le lieutenant Dan devrait pouvoir compter sur un nouveau bateau dans les jours qui viennent.

En outre, Adin Ross a lui aussi ramassé les foudres des internautes en promettant 70 000 dollars aux streamers qui parviendraient à traverser l'ouragan à pied, toute la nuit. Un pari qui a été largement entendu, puisqu'une bonne dizaine de jeunes téméraires se sont jetés dans la gueule du loup, parfois armé que d'un parapluie et d'un matelas gonflable. Réalisant son erreur, le célèbre créateur de contenus est revenu sur son offre mercredi soir, peu avant minuit, suscitant la colère des participants.

Comme quoi, même les ouragans meurtriers peuvent devenir des opportunités financières. This is America!