Musk veut cibler l'Europe avec cette nouvelle Tesla

Le nouveau modèle Y de Tesla pour l'Europe. Image: Tesla

Dans la bataille pour les parts de marché, Tesla prévoit, selon des sources internes, une version plus abordable de son Model Y actuel. Voici ce que l’on sait jusqu’à présent et son prix estimé.

Christopher Clausen / t-online

Un article de

Tesla rencontre un problème en Chine: la pression concurrentielle des fabricants locaux sur ce marché clé a considérablement augmenté ces dernières années. En particulier, BYD gêne sérieusement l'ancien pionnier de l'électrique, et la part de marché de Tesla en Chine est passée de 11,7% à 10,4% l'an dernier. Face à cette situation, Tesla prend l'offensive et développe un modèle d'entrée de gamme plus abordable, destiné également à l'Europe et à l'Amérique du Nord.

La marque a récemment fabriqué son 500 000e exemplaire du SUV de taille moyenne Model Y dans son usine européenne située à Grünheide, dans la commune de Brandebourg, près de Berlin. L’usine a ouvert ses portes en 2022.

Un Model Y plus petit et moins cher

Selon l'agence de presse Reuters, la nouvelle voiture, en développement sous le nom de projet E41, sera basée sur le SUV Model Y. En 2023 et 2024, ce dernier figurait parmi les voitures électriques les plus vendues en Chine. Le nouveau modèle devrait être à la fois plus compact et plus abordable.

Selon Reuters, qui cite trois sources internes, il serait environ 20% moins cher que le Model Y en Chine, soit environ 26 900 euros au lieu de 33 500 euros. En Europe, cela pourrait signifier que ce Tesla d'entrée de gamme débuterait sous les 30 000 euros.

Selon des rapports plus anciens, le modèle d’entrée de gamme serait environ 15% moins long (près de 4 mètres), 30% plus léger et beaucoup plus compact, comparé au Model Y. De nouvelles techniques de production, telles que le Giga-Casting – le moulage de grandes pièces de carrosserie en une seule fois – devraient permettre de réduire les coûts. Il est probable que des batteries au lithium-fer-phosphate (LFP) moins chères, avec des capacités de 53 et 75 kWh, soient utilisées.

Un lancement en 2026?

Selon les sources internes, la production devrait débuter en 2026 sur les lignes de production existantes – d'abord en Chine. Il est fort probable que les modèles bon marché soient également produits en Europe et en Amérique du Nord par la suite.

Si Tesla n'a pas encore confirmé officiellement les rumeurs, notons que Musk, fondateur de la marque, avait annoncé en janvier que des modèles plus abordables seraient lancés d'ici le premier semestre 2025. Aucune précision supplémentaire n'a été donnée sur le sujet.

Traduit et adapté de l'allemand par Léon Dietrich