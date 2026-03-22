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Trois bisons tués par un train en Pologne

epa12444514 European bisons roam in a fenced area run by Prague Zoo, on the outskirts of Prague, Czech Republic, 10 October 2025. Three females and one bull of the European bison, Europe&#039;s larges ...
Accident ferroviaire dans la Grande forêt de Bialowieza: trois bisons tués.Keystone

Trois bisons tués par un train en Pologne

Un train de passagers a percuté dimanche matin trois bisons en liberté dans la Grande forêt de Bialowieza, l’un des derniers sanctuaires forestiers d’Europe, tuant les animaux sans faire de blessés parmi les passagers.
22.03.2026, 15:1122.03.2026, 15:11

Trois bisons en liberté ont été tués après avoir été percutés par un train de passagers, dimanche matin, dans la région de la Grande forêt de Bialowieza, dans l'est de la Pologne. Aucun passager n'a été blessé mais les animaux ont péri.

L'accident est survenu à 7h00 du matin, près du village de Witowo, a déclaré à l'AFP un porte-parole de la police locale. Selon lui, un troupeau est entré sur la voie ferrée par laquelle passait un train reliant Bialystok et Varsovie, avec une cinquantaine de passagers à son bord. Ces mammifères peuvent peser jusqu'à 900 kg pour un mâle.

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Près de 1200 individus vivent actuellement dans la partie polonaise de la grande forêt de Bialowieza, considérée dernière forêt primaire d'Europe et classée patrimoine mondial par l'Unesco et site Natura 2000 par l'UE. Chaque année, des bisons sont victimes d'accidents de la route dans cette région forestière.

«Ils meurent parfois percutés par des trains mais il s'agit d'habitude de cas isolés. Je n'ai pas le souvenir d'un accident où trois bisons seraient morts en même temps, écrasés par un train», a déclaré le professeur Rafal Kowalczyk, de l'Académie polonaise des sciences.

Décimé par la chasse, la déforestation et l'expansion de l'agriculture, le bison d'Europe a frôlé l'extinction au début du XXe siècle, mais l'espèce a été sauvée grâce à des projets de réintroduction de dernière minute. (tib/ats)

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