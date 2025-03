Les sièges de 1ère sont plus larges de 5 cm et disposent d'appuis-tête réglables et d'une inclinaison du siège.

La SNCF dévoile son nouveau TGV et les CFF devraient s'en inspirer

La France se dote d'un nouveau TGV qui offre plus de confort aux voyageurs.

Thomas Wanhoff / t-online

La société nationale des chemins de fer français (SCNF) a présenté la nouvelle génération de trains à grande vitesse français. Les passagers pourront profiter des nombreuses améliorations du TGV Inoui.

L'un des éléments centraux est la nouvelle voiture-restaurant «Le Bistro», conçue comme un buffet en libre-service. Celui-ci a deux étages: dans la partie inférieure, les voyageurs peuvent se servir de sandwichs, de salades et de boissons dans des réfrigérateurs.

Les fameux frigos.

L'offre comprend aussi des plats chauds comme de la saucisse de Toulouse avec de la purée de pommes de terre, que les passagers peuvent réchauffer dans des micro-ondes mis à disposition. Un barista se tient à disposition pour aider à l'utilisation des appareils ou au paiement sans contact. Dans la partie supérieure du Bistro, 28 places assises avec des fauteuils en cuir rouge et bleu invitent à la détente.

Le deuxième étage de la voiture-restaurant.

Les sièges ont été améliorés en première et deuxième classe, et les nouvelles rames TGV Inoui disposent d'un espace de rangement plus important pour les bagages. Les voitures sont composées à 97% de matériaux recyclables et se distinguent par un design plus aérodynamique afin de réduire la consommation d'énergie.

La deuxième classe.

Une voiture supplémentaire augmente la capacité jusqu'à 20% par rapport aux modèles actuels – un train peut désormais transporter 740 passagers à la fois.

A gauche, les sièges se rétractent pour laisser la place aux fauteuils roulants. A droite, une plateforme élévatrice doit permettre l'autonomie aux personnes à mobilité réduite.

L'accès pour les voyageurs handicapés a été amélioré grâce à une voiture spéciale dotée d'équipements adaptés aux fauteuils roulants, comme un ascenseur entre les deux étages et un service de restauration «à la place». Des aménagements encore inexistants dans les trains helvétiques qui pourraient inspirer les CFF pour le futur.

Les passagers disposant d'un abonnement de téléphonie mobile compatible avec la 5G bénéficient aussi d'une meilleure connectivité et d'un Wi-Fi plus puissant.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci