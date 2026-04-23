Lufthansa justifie sa décision par le changement de comportement des passagers. Image: keystone

Lufthansa supprime les bagages cabine gratuits

La compagnie allemande lance un pavé dans la mare et supprime la gratuité pour les bagages-cabine.

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Lufthansa supprime, sur ses vols court et moyen-courriers, la possibilité d’emporter gratuitement une petite valise cabine. Le groupe introduit, sur l’ensemble de ses compagnies, un nouveau tarif d’entrée «Economy Basic», qui inclut uniquement un petit objet personnel, comme une sacoche d’ordinateur portable ou un sac à dos.

Ces billets, d’abord proposés sur certaines liaisons, seront disponibles à la réservation dès le 28 avril pour des voyages à partir du 19 mai, a indiqué l’entreprise. Lufthansa justifie cette décision par l’évolution du comportement des passagers.

Ce nouveau tarif constituerait notamment une option supplémentaire à prix d’appel attractif pour les voyageurs effectuant des déplacements à la journée. L’objet personnel autorisé ne doit pas dépasser les dimensions de 40 x 30 x 15 centimètres. Des bagages cabine supplémentaires ou des bagages en soute pourront être ajoutés de manière flexible en option, à partir de 15 euros.

Plaintes des associations de consommateurs

Avec cette offre allégée, Lufthansa s’aligne sur le niveau de prestations d’Air France, mais aussi des compagnies à bas coût comme Norwegian Air, Ryanair, Transavia, Volotea, Easyjet, Wizz ou Vueling. Notons que ces dernières ont été mises en demeure par l’organisation européenne de consommateurs BEUC en raison de leurs règles strictes concernant les bagages cabine.

Les associations de consommateurs entendent également, par des actions en justice, obtenir que chaque passager puisse emporter en cabine, en plus de l’objet personnel, une valise cabine. Elles jugent cela «raisonnable».

Cette position est notamment rejetée par l’association de compagnies aériennes A4E, à laquelle appartient Lufthansa. Celle-ci fait valoir que les tarifs économiques incluant uniquement un petit bagage sont réservés par des millions de consommateurs. Ces derniers ne devraient pas être contraints de payer pour des services dont ils n’ont pas besoin. (sda/awp/dpa/ adapt. hun)