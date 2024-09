Un méga-tsunami déferle sur l'Arctique pendant neuf jours

Dans le fjord Dickson au Groenland, les parois des montagnes s'élèvent à pic. C'est là qu'a commencé le tsunami. Image: Oleksandr Umanskyi/Getty

Un méga-tsunami a créé une vague de 200 mètres de haut

Les géologues ont reçu de mystérieux signaux sismiques avant de découvrir ce qui se cachait derrière: un méga-tsunami. Avec une vague pouvant atteindre 200 mètres de haut et jusqu'à deux kilomètres de large.

Christoph Cöln / t-online

Plus de «International»

Un article de

Le changement climatique d'origine humaine n'existe pas, c'est ce que certains sceptiques continuent d'affirmer obstinément. Les scientifiques sont d'un tout autre avis depuis de nombreuses années. Ils rassemblent de plus en plus de preuves qui devraient en principe faire changer d'avis les sceptiques. L'exemple le plus récent est l'enquête menée par des scientifiques, des sismologues, des océanographes, des géologues et d'autres, sur un événement survenu au Groenland: un énorme glissement de terrain y a été enregistrée en septembre 2023.

Il s'agit de la pointe d'un glacier qui s'est détachée et est tombée dans la mer. Pendant neuf jours, les sismographes de différents endroits du monde ont enregistré des signaux mystérieux. Il s'avère qu'il s'agit de secousses provoquées par l'effondrement du glacier. Ce dernier a notamment produit un «méga-tsunami» qui a touché des parties d'une station de recherche sur l'île d'Ella, au nord-ouest du Groenland. Une station de recherche utilisée par l'armée danoise a été détruite.

Les scientifiques ont étudié pendant un an les effets de ce phénomène naturel – et ils sont parvenus à des conclusions étonnantes, qu'ils viennent de publier dans la revue scientifique Science. L'érosion du glacier a provoqué un raz-de-marée massif dont la pointe aurait atteint 200 mètres de haut et jusqu'à deux kilomètres de large.

Les masses terrestres rencontrent l'eau à un angle de 90 degrés

Les chercheurs ont pu reconstituer toute une chaîne d'événements en rapport avec le tsunami, dont la cause est l'augmentation des températures dans l'Arctique. Selon eux, la chaleur inhabituelle dans la région a d'abord provoqué la rupture de la langue glaciaire. Cela a rendu toute la montagne instable, et son sommet – aussi haut qu'un gratte-ciel – s'est finalement détaché. Résultat: une avalanche de débris et de glace s'est déversée dans le fjord Dickson, ce qui a à son tour entraîné le tsunami. Au total, 33 millions de mètres cubes de débris seraient tombés dans la mer en peu de temps. C'est le volume de 13 200 piscines olympiques.

Les scientifiques ont découvert autre chose: comme les masses de débris ont frappé la mer pratiquement à un angle de 90 degrés, et que le fjord est entouré de parois étroites, l'eau a ensuite «roulé» d'avant en arrière - et ce pendant neuf jours. C'est la durée pendant laquelle le tsunami a été actif:

«Personne n'avait jamais observé un tel phénomène auparavant» Le géologue Kristian Svennevig, auteur principal de l'étude, selon un communiqué de l'Université de Californie à San Diego.

C'est un miracle que personne n'ait été blessé par le tsunami, a déclaré le spécialiste. Quelques jours seulement avant l'événement, un bateau de croisière s'était rendu dans la région et avait notamment fait escale sur l'île d'Ella. Les touristes de l'Arctique y avaient même débarqué. Lorsque le tsunami a frappé l'île quelques jours plus tard, les vagues du raz-de-marée devaient encore faire quatre mètres de haut, selon les calculs des scientifiques:

«C'était de la pure chance que personne ne soit là quand c'est arrivé» Kristian Svennevig

Alice Gabriel, co-auteur de l'étude, a souligné que le changement climatique était responsable de l'érosion et de la réaction en chaîne qui s'en est suivie:

«Il s'agit d'un étonnant enchaînement de circonstances que nous n'avions jamais observé auparavant. La Terre est un système très sensible et dynamique et, en ce moment, nous sommes dans une phase où la Terre est massivement déséquilibrée par le changement climatique.»