L'Arctique est désormais aussi pollué que les grandes villes

L'Arctique est désormais aussi pollué par le plastique que les régions densément peuplées. Image: Shutterstock

En novembre prochain, lors d'une conférence en Corée du Sud, un traité crucial devrait être signé pour aborder la crise mondiale de la pollution plastique. Cette initiative vise notamment à soulager les peuples autochtones, qui sont parmi les plus durement touchés par ce fléau environnemental.

Gerd Braune / ch media

Plus de «International»

Chaque année, environ onze millions de tonnes de plastique finissent dans les océans. Une fois dans l'eau, ces plastiques se décomposent en minuscules particules appelées microplastiques et nanoplastiques. Ces particules sont ingérées par les poissons et autres animaux marins, intégrant ainsi la chaîne alimentaire. Les populations indigènes vivant le long des côtes, qui dépendent traditionnellement de la pêche, en subissent particulièrement les conséquences. Les produits chimiques utilisés dans la fabrication du plastique peuvent alors se retrouver dans le corps humain, posant de sérieux risques pour la santé.

L'Arctique est désormais aussi pollué par le plastique que les régions densément peuplées, confirme l'institut allemand Alfred Wegener (AWI). Selon Melanie Bergmann, chercheuse à l'AWI, de fortes concentrations de microplastiques sont détectées dans l'eau, au fond des océans, sur les plages inhabitées, dans les rivières, et même dans la glace et la neige.

Filets et cordes en plastique délibérément jetés à la mer

Les études scientifiques révèlent qu'une grande partie des déchets plastiques dans la partie européenne de l'Arctique provient de la pêche. Des filets et des cordes seraient délibérément jetés à la mer ou perdus lors d'opérations diverses.

Les déchets sont également déversés par les communautés arctiques et transportés sur de longues distances, notamment par les rivières de Sibérie. Même l'air transporte de petits microplastiques vers le nord. Le Inuit Circumpolar Council, représentant les Inuits du Canada, de l'Alaska, du Groenland et de la Sibérie, met en avant les droits des peuples indigènes et demande que l'écosystème arctique soit reconnu comme particulièrement vulnérable et sensible.

«Les microplastiques contaminent nos systèmes d'eau à l'échelle mondiale et se retrouvent désormais dans nos corps», explique Tori Cress de Keepers of the Water.

«À toutes les étapes de son cycle de vie, le plastique est un polluant qui menace la santé humaine et l'environnement» Melissa Gorrie d'Ecojustice.

En raison de l'extraction de pétrole et de gaz naturel, notamment sur la côte de l'Alaska et en Sibérie, les peuples de l'Arctique voient leur environnement menacé par l'exploitation pétrolière et l'industrie pétrochimique. «Plus de treize millions de personnes appartenant à plus de 40 groupes ethniques vivent dans la région polaire autour du pôle Nord et sont menacées par le plastique, les produits chimiques et le changement climatique», explique l'Alaska Community Action on Toxics.

getty, The Image Bank RF

La population de l'Arctique fait partie des «peuples les plus contaminés de la planète», a déclaré Vi Pangunnaaq Waghiyi, une aînée du peuple Yupik à Sivuqaq, en Alaska.

«Mon peuple appelle l'océan "notre ferme" car il nous fournit de la nourriture»

Cependant, la mer de glace contient désormais du plastique et des microplastiques avec 16 000 produits chimiques différents. «Nous appelons à prendre les mesures les plus fortes pour protéger les générations futures. Pour ma génération, il est déjà trop tard», a-t-elle ajouté.

«Ce racisme environnemental doit prendre fin»

Les Premières Nations sont déçues des résultats des négociations à Ottawa

C'est pourquoi les autochtones ont fait entendre leur voix lors des négociations sur un accord de l'ONU contre les déchets plastiques, qui se sont conclues début mai à Ottawa, la capitale canadienne. Les Inuits ont exprimé leur déception quant au déroulement et au résultat des négociations. Les communautés indigènes se trouvent en première ligne de la «crise du plastique», touchées non seulement par la production de plastique et de déchets, mais également par l'extraction de gaz naturel et de pétrole, matières premières essentielles pour le plastique, qui exerce souvent une forte pression sur leurs territoires.

«Nous avons pu raconter notre douloureuse expérience lors d'événements organisés en marge de la conférence, mais pas lors des sessions plénières», regrette Janelle Nahmabin, de la Première Nation Aamjiwnaang, dans la province canadienne de l'Ontario. «Les lobbyistes d'entreprises ne devraient pas avoir davantage voix au chapitre que les peuples autochtones et les communautés situées sur les lignes de front, qui subissent la majorité des effets de la pollution plastique», explique l'organisation environnementale canadienne Ecojustice.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci